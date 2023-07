Tras el fallecimiento hace unas semanas de Laura Valenzuela y la ausencia de María Teresa Campos en el funeral, la preocupación por el estado de salud de la comunicadora se hizo más que evidente. Fue su hija Terelu Campos la que ofreció el último dato sobre el estado de salud de la presentadora: "Pido respeto por una señora anciana y enferma".

María Teresa Campos es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Alejandra Rubio contra Makoke

Makoke y Terelu Campos eran amigas, al igual que sus respectivas hijas. Sin embargo, su relación se rompió y la concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’ dice no saber el motivo. Asegura que su ya examiga ni siquiera responde a sus mensajes y la acusa de vetarla en un evento. En el plató de ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio no podía dar crédito a lo que estaba escuchando sobre su madre…

La colaboradora de ‘Así es la vida’ no podía evitar un gesto de sorpresa escuchándola: “Es mentira, estoy alucinada”. De hecho, estaba deseando poder mantener “una conversación” con Makoke cuando termine su paso por el reality.

Es más, aseguraba que la propia Makoke habló en televisión de lo que pasó con el mencionado balcón: “Sin venir a cuento dijo que una persona, un amigo del dueño, le dijo que mejor no fuera, pero no nada que ver con mi madre, ella lo interpretó así” (…) “A mi madre le da igual, no vive pensando en si Makoke va a aparecer en un sitio o no”