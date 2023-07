La ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide se produjo ya hace varios meses pero aun sigue dando de qué hablar en las redes sociales. La pareja, que llevaba más de siete años de relación y con una hija, Roma, anunció inesperadamente su divorcio mientras su podcast conjunto seguía emitiendo capítulos. Precisamente aquel proyecto conjunto en el que se involucraron fue motivo para que las especulaciones y rumores crecieran durante varias semanas. En uno de los capítulos de ‘Cariño, ¿pero qué dices?’ Risto Mejide emitió unas declaraciones en las que pareció darle a entender a Laura Escanes que su relación no iba a ser para toda la vida y eso la creadora de contenido no se lo tomó bien.

Ahora parece que ambos rehacen su vida. Escanes ha confirmado su relación con el cantante Álvaro de Luna y a Mejide se le ha podido ver por Valencia con otra chica con la que ya le involucran sentimentalmente. No obstante, el proceso de ruptura no ha sido fácil para ninguno de los dos. Así lo ha expresado varias veces Laura Escanes en su nuevo podcast en solitario ‘Entre el Cielo y las Nubes’. A Risto ha costado más escucharle hablar en público de cómo se sentía. El presentador continuó con sus proyectos personales y se involucró en el lanzamiento de un nuevo libro, así como en la participación como jurado de ‘Got Talent’ y ahora con otra temporada de ‘Viajando con Chester’.

Risto detiene el programa

