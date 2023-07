Adara y Bosco siguen viviendo su romance surgido en el tramo final de Supervivientes. Esa relación sentimental que muchos no se creían y, por lo que parece, muchos se siguen sin creer. Pero lo cierto es que no paran de pasear sus cariñitos, besos y palabras bonitas mutuas.

Los dos han viajado juntos desde que se acabase el exitoso programa de Telecinco. También para juntarse con otros amigos de la pandilla que formaron en Supervivientes, como son Jonan Wiergo y Alma Bollo.

Lo cierto es que todos ellos han salido muy unidos de una edición especialmente convulsa del reality de Telecinco. Y así lo han demostrado tras el final del programa. Especialmente Bosco y Adara, que se intercambian palabras y gestos bonitos públicamente. Si bien es cierto, el intercambio es mucho más intenso de él a ella que al revés.

Un nuevo viaje de amor de Adara y Bosco

Recientemente se han ido junto a Alma Bollo a Valencia a ver "a mi bebé Jonan". El grupo de amigos se mantiene así muy unido tras una edición de Supervivientes que fue especialmente convulsa en cuanto a convivencia, con concursantes y bandos muy enfrentados. Estrecharon lazos en la isla y los mantienen fuera de ella.

En el vídeo en el que Adara anuncia ese viaje para ver a Jonan a Valencia no falta, evidentemente, Bosco. Que sale para darle un arrumaco, demostrando una vez más que le gusta ser cariñoso. "También viene Bosquiiiii", dice en tono meloso Adara.

Una relación amorosa surgida de Supervivientes por la que muchos no daban un duro, pero que parece aguantar el paso de las semanas y afianzarse entre arrumacos, y ahora, motes cariñosos. "Bosqui" es como Adara llama al sobrino de Pocholo, el nuevo amor que ha venido para quedarse en su vida.

El sacrificio de Bosco

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú, la pareja surgida de Supervivientes, han pasado unos días de desconexión en Barcelona junto a algunos de sus excompañeros del reality. Su relación va viento en popa y no solo pasan tiempo juntos de viaje en viaje. También lo hacen en lo que en temas de belleza se refiere.

El ganador de Supervivientes ha compartirlo en redes sociales lo que se ha hecho en el rostro: "Quería explicar por aquí lo que me he hecho y lo que no en la cara. Porque yo soy negativo a todo el tema de agujas y todo eso. La verdad es que, si no hace falta, ¿por qué hacerlo? Eso es lo que pienso. Pero el doctor me dijo que de todos los meses en el sol de Honduras tenía la cara bastante mal, que viniendo del ojo profesional supongo que sí", empezaba explicando el joven.

"Yo me veía bien, pero vi que estaba todo tan chulo, lo tenían tan bien montado y fueron muy simpáticos... y unos ojitos verdes por ahí me convencieron, que a esos nunca puedo decir que no. No me he puesto bótox, ni cosas de esas. Me hice una cosa de plasma, que te sacan la sangre", ha detallado.