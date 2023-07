Después de meses reivindicando el derecho de María Teresa Campos a envejecer con dignidad y de pedir públicamente que se respete la imagen de su madre y su decisión de mantenerse alejada del foco mediático, Terelu Campos y Carmen Borrego se han sincerado y, a corazón abierto y sin ocultar su desolación, han revelado el delicado estado de salud de la veterana presentadora.

En primer lugar era la mayor de las hermanas, a través de su blog semanal en 'Lecturas' la que, coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.

Unas declaraciones que activaban de nuevo las alarmas respecto al estado de salud de María Teresa, sobre el que Carmen, completamente rota, se ha sincerado este martes en 'Sálvame': "Tenemos que hablar con naturalidad. Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo. Lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil" ha reconocido entre lágrimas. En el Día Internacional de los Abuelos, Alejandra Rubio homenajeaba a la suya, María Teresa Campos en Así es la vida. Pero, además de mandarle un mensaje, la hija de Terelu Campos se sinceraba, nos contaba cómo fue empezar en televisión y cómo ha llevado la presión de ser una Campos.

Junto a Sandra Barneda y César Muñoz, Alejandra Rubio recordaba uno de sus vídeos en redes sociales con su abuela. En concreto, lo publicó en Tik Tok y la secuencia, en la que bailaba con su abuela un tema de Maluma, se hizo viral.

Hablando de su abuela, Alejandra recordaba sus inicios en televisión que, curiosamente, fue en un plató conducido también por Sandra Barneda: “Ahora lo pienso y digo ‘¡Cómo han cambiado las cosas!”

Pero ¿Ha sentido la presión? “¡Es que cómo me voy a comparar con ellas!”, explicaba Alejandra y Sandra le decía algo que siempre había querido decirle: “Quiero aprovechar porque la gente dice, pero siéntate aquí y coge todo el presing de una saga empezando por María Teresa Campos”.

Ahora, Alejandra trabaja en televisión, estudia interpretación y tiene claro lo que quiere: “Me lancé a la piscina porque mi abuela me dijo, ‘tienes que ir por aquí’ y no le hacía caso, pero tenía razón”.La colaboradora agradecía las palabras de Sandra y reconocía: “Es verdad que estoy aquí por mi familia, pero ya han pasado unos cuantos años y voy avanzando y aprendiendo, estoy muy contenta”.

“Este mundo es muy cruel, puedes llegar, pero sostenerte es lo que cuesta, tú acabas de empezar y será mérito tuyo que te sostengas en el tiempo”, le respondía la presentadora.

Alejandra dejaba claro que para ella es la “mejor” abuela: “He tenido mucha suerte porque es una abuela muy moderna y he compartido mucho con ella y me hace muy feliz seguir haciéndolo”.

Además, lanzaba un mensaje para todos diciendo que está todo bien: “Te quiero mucho, abu”.