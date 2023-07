La futura paternidad de Bertín Osborne sigue dando de qué hablar, sobre todo después de la reacción que tuvo Ana Obregón al anuncio, señalando que "tu suerte es ser hombre, ¡así que no te criticarán!". Algo de lo que hablaron en El Programa de Ana Rosa, donde colabora Alessandro Lequio, quien no se pudo callar: "No me hagas entrar en detalles".

La revista 'Lecturas' lleva a su portada de este miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento. Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021. Tradición familiar Ana Obregón celebra este miércoles un día muy especial: Santa Ana, una fecha que siempre vivía con su madre, con la que compartía el mismo nombre, y que ahora experimenta por primera vez junto a su nieta, Ana Sandra. Así lo ha comentado la propia presentadora en Instagram. "Mamá siempre lo celebrábamos juntas. Pero ya ves cómo es la vida ahora abrazo un pedacito de cielo que lleva tu nombre y es tu bisnieta. Ojalá la hubieras conocido. Sigue cuidando de mi Aless, por favor", ha avanzado Obregón, que ha publicado una fotografía con la bebé. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) "¡Te echo muchísimo de menos! Felicidades a todas las 'Anas'", ha añadido la actriz, de 68 años. Y es que desde que Ana María Obregón Navarro, su progenitora, falleciera en el mes de mayo de 2021, la intérprete atraviesa un gran vacío.