Nuevo capítulo en la guerra abierta entre Bertín Osborne y Chabeli Navarro. Después de que el presentador contraatacara con un comunicado en el que puntualizaba algunos detalles de la relación que mantuvo con la joven, la que fuera participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha respondido con otro escrito enviado al programa 'Así es la vida'.

Sandra Barneda leyó ayer un comunicado de Chabeli en el que comienza desmintiendo "de la forma más categórica" el tipo de relación que, según Bertín, mantuvo con ella: "No fueron tres encuentros aislados en cinco meses". "Fueron muchos más y a petición, en la mayoría de los casos, por parte de Norberto".

"Me proponía salir a cenar, hacer planes y vernos", cuenta la joven, que según su versión, la "insistencia" de Bertín y la "continuidad" de las citas que tenían le hicieron pensar que era una relación "con vistas a futuro".

Además, Chabeli también se pronuncia sobre la supuesta ayuda económica que habría recibido por parte del cantante. "En relación al dinero que menciona el señor Osborne, en breve podré aclarar más estas cuestiones. Yo no he firmado ningún contrato, acta o lo que se dice que se formalizó ante notario con mi firma o autorización", sostiene.

En este sentido, advierte de cuál será su próximo movimiento: "Sacaré las pruebas del engaño al que me llevaron en todo este tema y se hablará alto". "No he firmando nada diciendo que no sabía si Bertín era el padre del bebé. Es totalmente falso, yo no firmo nada ni me constaba que eso existiera", insiste Chabeli, que afirma estar "cansada de difamaciones".