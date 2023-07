El pasado 2 de junio vivimos un momento de lo más especial cuando Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' en la Basílica de San Miguel, en Madrid. Los dos tortolitos sellaban su amor para siempre y se mostraban radiantes de felicidad ante todos los invitados que no se quisieron perder el enlace.

Allí pudimos ver a sus hijos -a pesar de la ausencia de Anita Matamoros- ser testigos de ese momentazo. Diego Matamoros llegaba a la ceremonia religiosa acompañado por su chica, la influencer Marta Riumbau, con la que poco a poco va dando pasos de gigante. Sí, de gigante. Ambos viven ya en una casa de ensueño que ha sido el proyecto de meses y que por fin empieza a estar a su gusto.

Ese mismo día le preguntábamos a Marta Riumbau si se animaría a darse el 'Sí, quiero' con Diego y nos contestaba que "lo hemos hablado" pero que "igual antes un niño que una boda". Unas declaraciones que no tuvieron repercusión, pero que después de hablar con Diego Matamoros cobran más sentido que nunca.

El hijo de Matamoros acudía este semana a la presentación de 'Flash' y allí nos aseguraba que le gustaría ser papá antes de casarse de nuevo: "a ver, yo ya me he casado, me he divorciado, Marta se casó, se divorció a lo mejor hinco la rodilla, pero antes de eso tengo un hijo".

Viaje en solitario

Diego Matamoros se ha visto obligado a dar explicaciones sobre por qué se ha ido de vacaciones sin su novia, Marta Riumbau. Después de que la pareja se haya visto envuelta en rumores de crisis, el hijo de Kiko Matamoros ha aclarado la razón por la que está disfrutando de este periodo vacacional alejado de la influencer, con la que lleva saliendo un año y medio.

Hace apenas unos días era el propio Diego el que decidía pronunciarse sobre las informaciones que apuntaban a una posible crisis en su relación con Marta Riumbau. Lejos de esconderse, el hijo del que fuera colaborador de 'Sálvame' decidía arrojar un poco de luz al asunto y tomarse las cosas con la mayor naturalidad posible, asumiendo que ahora mismo su relación con la influencer no se encuentra en su momento más álgido.

Ahora, el televisivo se ha marchado a disfrutar de unos días de playa junto a su madre, Laura Matamoros y sus sobrinos, a los que adora profundamente. Unas vacaciones de lo más entrañables, pero que han hecho saltar las alarmas de sus seguidores más avispados. Y es que, no hay ni rastro de Marta Riumbau. ¿El motivo? Así lo ha aclarado: "Su viaje a Tomorrow Land era incompatible con este viaje, aunque me hubiese encantado que estuviese por aquí", ha reconocido el que fuera concursante de 'Supervivientes'.