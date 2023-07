El mítico programa 'El Grand Prix del Verano' ha vuelto a la televisión 18 años después. El concurso presentado por Ramón García ha estrenado su nueva temporada con las dos primeras localidades invitadas: Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid). Y con dos padrinos de excepción: Miguel Ángel Muñoz y Lolita. "Muy buenas noches familia, soy Ramón García y aquí comienza 'El Grand Prix del Verano'. 18 años después vuelve 'El Grand Prix del Verano' a La 1 de TVE", ha comenzado el conductor de programas.

García no está solo en la nueva edición del programa. La presentadora y creadora de contenido Cristinini ejerce su papel como experta en juegos y los retransmite desde una cabina. Además, conecta el programa con el público joven de las redes sociales. Por su parte, la actriz Michelle Calvó es la ‘Embajadora de los Pueblos’ y está con los alcaldes y padrinos, además de hablar con los participantes desde las gradas.

Juegos míticos y nuevos

Los juegos más emblemáticos regresan al programa: Troncos Locos, los Bolos (ahora Superbolos), el Diccionario, la Patata Caliente y Baloncesto en Pañales. También una plataforma giratoria para Alicia en el País de las Caidillas; los Ki-monos, una gymkana aérea encima de la piscina, y los ventiladores gigantes en el Perrito Piloto, entre muchos otros.

Tampoco falta la mítica Vaquilla que, con un traje al estilo mascota de la NBA americana, molesta a los jugadores cuando los alcaldes deciden utilizar un comodín. En el primer juego de cada programa se deciden los comodines que tendrán cada uno de los equipos: dos para el ganador y uno para el que pierda, o uno para cada uno. Podrán activarlos apretando a un botón que tendrán los alcaldes delante justo antes de cada juego.

Localidades

Cada lunes participarán ocho pueblos que se enfrentarán de dos en dos en cuatro programas eliminatorios, donde los cuatro mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final del ‘Grand Prix del Verano’. Las localidades participantes serán Aguilar de Campoo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

Éxito de audiencia acompañado de polémica

El regreso del Grand Prix ha sido un éxito con mayúsculas. Con un 26,1% de audiencia (2.572.000) convirtiéndose en el mejor estreno de un formato televisivo este 2023. También logró el minuto de oro ( a las 23:29 con 2.983.750 espectadores y un 34.3%). La mezcla de nostalgia y novedades ha sido la mezcla ideal para un cóctel que ha encantado a los espectadores en su primera entrega.

No obstante, como pasa a menudo, hay detalles que no han gustado y que ya se han manifestado en redes sociales., Se trata de Cristinini, que no convence a un amplio sector de la audiencia, que ya le han convertido en tendencia en X (antigua Twitter). "También os digo, me sobra totalmente Cristinini comentando todo el rato, me rompe la magia". "Quitar a cristinini ,poner música de fondo mientras hacen las pruebas y ramonxu comentado ,sería lo suyo". "Si tienes 35 años es normal que no entiendas el personaje de Wilbur, Cristinini o el dinosaurio. Están pensados para público infantil y adolescente. Los millennials tenemos las pruebas, a Ramontxu y a María Fernanda", Son algunos de los mensajes que se han difundido por la red social del antiguo pájaro azul.

ESTO ESTÁ EN MI CASA QUÉ HAGO?!?!?! pic.twitter.com/SqmDfjApgd — Cristinini ൠ (@IamCristinini) 24 de julio de 2023

No obstante, la streamer hace oídos sordos a las críticas y continúa con su trabajo en redes sociales. De hecho, ha compartido una divertida imagen de un abejorro que se le ha colado en la habitación. "ESTO ESTÁ EN MI CASA QUÉ HAGO?!?!?!"