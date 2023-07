El cara a cara entre Fer y Moisés en ‘El Rosco’ se está convirtiendo en todo un clásico de ‘Pasapalabra’. Los concursantes no paran de acumular participaciones y cada vez están más cerca de hacerse con el ansiado premio.

Moisés, como integrante del equipo azul, y Fer, representante del equipo naranja, volvían a verse las caras en ‘El Rosco’. Los concursantes, cada vez más experimentados, luchaban esta vez por hacerse con 646.000 euros.

Ambos han comenzado a tope sin dejar nada en el tintero. Los dos han dejado muy buenas rachas al comienzo, pero rápidamente se ha visto como han empezado a dudar y a caminar con pies de plomo.

Sin embargo, Moisés ha reaccionado y ha provocado que Fer se viese por detrás tanto en segundos como en aciertos. Esto ha frustrado al gallego, que ha terminado plantándose a sabiendas de que su rival iba a ir a por más. Efectivamente, Moisés sabía que “había opciones” de bote, por lo que se ha lanzado a por todas. Jugando solo y después de conseguir iluminar de verde dos letras más, el aspirante se encontraba a tan solo una palabra del premio. Pero no ha podido ser.

¿Quién ganará? Ya ocurrió con Orestes y Rafa y también con otros conquistadores del bote. Antena 3 suele anunciar con tiempo el día en el que uno de los concursantes de lleva el premio final. De hecho, son muchos los espectadores que ya saben este 'truco' y que no se dejan impresionar por los 'cebors' que deja el programa en sus redes sociales. "Fer fallaba hoy en #Pasapalabra813 en su plan por hacerse por el bote, mientras que @LaguardiaMoises estaba a tan solo una palabra de hacerse con 616.000 euros. ¿Lo habrá conseguido?", escribía el programa. "No, de haberlo ganado se habría emitido el programa a las 23:30 y lo habríais venido anunciando desde el domingo". "De sobra se sabía que no lo conseguía, porque sí lo hubiera conseguido,ya lo habríais anunciado.....", contestabn varios espectadores.

El concurso televisivo presentado por Roberto Leal lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Su primer programa fue emitido el 24 de julio del año 2000. En sus inicios, se podía ver en Antena 3, donde permaneció hasta 2006. Un año después se mudó a Telecinco, hasta el año 2019. Desde 2020, este programa se puede ver cada tarde de lunes a viernes de 20.00 a 21.00 horas en Antena 3. Telecinco intentó prolongar las noticias de cotilleo para conseguir ser líderes. Sin embargo, fue Antena 3 la cadena que consiguió (cada día más) sumar espectadores.

Sin ninguna duda, es uno de los programas españoles que más dinero ha repartido (Eduardo Benito fue el concursante que ganó el mayor bote de la historia del programa, 2.190.000 euros). Al mismo tiempo, en el año 2010 este concurso ganó el Premio Especial del Jurado en los Premios Ondas 2010 por sus 10 años de éxito en televisión. A día de hoy, es uno de los programas más visto en toda España, situándole como líder indiscutible de su franja horaria. Y es que el éxito del programa se basa, en buena medida, en tener espectadores fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pantalla.