Adara Molinero está "súper feliz" en su vida tras su sonada participación en el reality de Supervivientes. Ella misma lo confiesa. Y lo demuestra con una sonrisa de oreja a oreja. Su nueva vida con su nuevo novio le ha venido como anillo al dedo.

La famosa concursante de realities de Telecinco, que llegó a la final en Supervivientes 2023, parece radiante tras pasar las penurias de la isla. Ciertamente hizo un meritorio concurso largo y solo se quedó a las puertas de ser vencedora después de que la audiencia proclamase ganador a Bosco.

En la última edición de Supervivientes, el sobrino de Pocholo se alzó con el triunfo, imponiéndose a Adara en la finalísima. Y precisamente casi que llegaron de la mano hasta el final del concurso. Pero literalmente. Adara estrechó mucho los lazos con el ganador de Supervivientes, a pesar de lo que muchos pensaban. Y, como siempre ocurre en las redes sociales, fueron muchos los que ya ponían fecha de caducidad al romance que parecía que despegaba tras el concurso. "Lo hace por interés", señalaban los críticos con Adara.

Nada más lejos. Adara ha disfrutado de unos días en una isla paradisiaca acompañada de Bosco y Jonan Wiergo. Los ex supervivientes han compartido varias fotos en los que aparecen en una actitud muy cariñosa, por lo que parece que su relación marcha viento en popa. De hecho, Bosco no ha dudado en compartir unas bonitas palabras en el post que ha colgado Adara en su cuenta oficial de Instagram: "Qué fácil se me hace disfrutar a tu lado".

Y lo cierto es que no cesan las señales de que Adara mantiene un idilio que ya dura semanas con su nuevo novio. Tanto es así, que no paran de viajar juntos y hasta le ha puesto mote cariñoso.

Un nuevo viaje de amor de Adara y Bosco

Ahora se han ido junto a Alma Bollo a Valencia a ver "a mi bebé Jonan". El grupo de amigos se mantiene así muy unido tras una edición de Supervivientes que fue especialmente convulsa en cuanto a convivencia, con concursantes y bandos muy enfrentados. Estrecharon lazos en la isla y los mantienen fuera de ella.

En el vídeo en el que Adara anuncia ese viaje para ver a Jonan a Valencia no falta, evidentemente, Bosco. Que sale para darle un arrumaco, demostrando una vez más que le gusta ser cariñoso. "También viene Bosquiiiii", dice en tono meloso Adara. Una relación amorosa surgida de Supervivientes por la que muchos no daban un duro, pero que parece aguantar el paso de las semanas y afianzarse entre arrumacos, y ahora, motes cariñosos. "Bosqui" es como Adara llama al sobrino de Pocholo, el nuevo amor que ha venido para quedarse en su vida.