La ruptura sentimental entre Rosalía y Rauw Alejandro es la noticia de la semana y como era de esperar, todos los seguidores estaban esperando la reacción de Belén Esteban, uno de los rostros conocidos más importantes de este país que comparte una amistad con la cantante.

Aunque la noticia se hizo pública el martes por 'People', no ha sido hasta este miércoles cuando la de Paracuellos ha hablado públicamente de ello. Lo ha hecho desde 'El Canal 6 de México', donde ha estado participando como colaboradora con el resto de compañeros que están grabando el docureality de 'Sálvame' para Netflix.

"Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? él se lo pierde, cariño, un beso" han sido las declaraciones de la Esteban.

Como siempre hace, mirando fijamente a la cámara, la colaboradora no ha dudado en enviarle este mensaje de cariño a su amiga. Dejando entrever que todavía no ha hablado con ella y que esta no le ha confirmado la información, Belén se ha puesto en lo peor y le ha mandado todo su apoyo a la artista.

El comunicado de Rauw Alejandro sobre al ruptura: "No fue por culpa de terceras personas"

Después de muchas especulaciones y rumores en las últimas horas, la noticia se ha confirmado por uno de los protagonsitas. Esta vez ha sido Rauw Alejandro el que ha hecho pública su ruptura con Rosalí a través de un comunicado en su cuenta de Twitter con el que ha pretendido acabar con todas las incógnitas sobre esta sorprendente ruptura de la que era la pareja del momento."Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comienza explicando el cantante de 'Todo de ti'.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" continúa reconociendo dejando claro que no ha habido una tercera persona que haya sido la causante de esta ruptura.Finalmente, el cantante ha querido aprovechar la ocasión para mostrar una vez más el gran respeto que siente por la que ha sido su pareja durante los tres últimos años: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".