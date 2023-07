Kiko Rivera era intervenido de corazón hace unas semanas en el Hospital Vithas Sevilla, donde fue a verle su madre para mostrarle todo su apoyo y acompañarle en esos duros momentos. Sin embargo, según contaba el periodista Antonio Rossi, Isabel Pantoja se encontró una situación muy desagradable y terminó discutiendo con su hijo. Un enfrentamiento con el que se dio cuenta que la relación con el dj está completamente rota.

Tras hacerle un cataterismo para evaluar la salud de su corazón, Kiko volvía a sus compromisos laborales este miércoles en un conocido chiringuito de Chipiona, 'Tucán'. Sin embargo, el dj prefirió no hacer declaraciones ante nuestras cámaras que captaban su llegada ante las preguntas sobre cómo se encontraba.

El primo de Anabel Pantoja no solamente está en el objetivo mediático por el enfrentamiento con su madre, si no por las continuas indirectas que ha lanzado para su hermana Isa y también por la gran noticia de Chabeli Navarro, la que fue su pareja.

Kiko llegaba al recinto en su propio coche y sin mediar palabra con la prensa que le preguntaba por su recuperación, entraba rápidacamente ya que una de las personas de seguridad le abría la puerta de la valla para que entrase en el parking privado y aparcase su coche.

En un ambiente inmejorable, Kiko pinchó ante un público completamente entregado a la música del dj, demostrando que está recuperado después del susto que tuvo de salud hace unas semanas.

Anabel Pantoja la lía

La sobrina de Isabel Pantoja acudió a Sevilla para visitar a su primo Kiko Rivera en el hospital, donde le han realizado un cateterismo por sus recientes problemas de salud.

La joven llegaba a la capital andaluza procedente de un viaje y para no demorar más la visita a su primo, dejó sus maletas en manos de dos amigos que iban con ella. El conductor que debía colocar su equipaje en el vehículo que trasladaba a sus conocidos, olvidó una de las maletas a pie de aeropuerto.

Así que Anabel tuvo que volver al mismo a solucionar el entuerto, un poco descontenta con el imprevisto, pero satisfecha tras comprobar que su primo se encuentra mucho mejor, a pesar del susto vivido. Anabel y Kiko tiene una relación casi fraternal, aunque han sido muchos los desencuentros entre ellos, casi siempre, por temas relacionados con Isabel Pantoja.

"He tenido algunos contratiempos de fuerza mayor. Aterricé en Sevilla y me fui directa al hospital para ver a mi primo. Ahora estoy más tranquila. Al salir del hospital me llama Susana y Obando, a quienes les dejé mis maletas para que ellos se las llevaran. Sin embargo, el chófer del coche que cogimos no subió la mía pequeña y tuve que ir al aeropuerto a ver si la localizaba. Todo muy NO en orden. Espero poder llegar antes de la noche y disfrutar de la noche de cine"