Frank Cuesta, quien se hizo famoso en televisión por su sobrenombre Frank de la Jungla, ha sido censurado en Youtube y ha anunciado que al menos por unas semanas no podrá publicar vídeos. Desde que saliese de los canales de televisión convencionales, el conocido herpetólogo español, afincado en Tailandia, se ha centrado en labor de difusión por redes sociales e internet.

Frank Cuesta lleva tiempo manteniendo una guerra en las redes contra los haters y críticos que acumula. Aunque, sin duda, aglutina asimismo un buen número de seguidores que, por otro lado, le garantizan importantes audiencias en los vídeos que cuelga.

La lluvia de ataques a Frank Cuesta

Lo cierto es que Cuesta está siendo muy criticado en ambientes de izquierda y animalistas más radicales, y él no se muerde la lengua en emitir respuestas a esos ataques que sufre.

Estos se han redoblado desde que eligiese a Cristina Seguí, exintegrante destacada de Vox, como compañera de viaje en una de sus últimas aventuras con animales y fauna silvestre. Frank Cuesta no ha dudado en responder a todos los que han criticado este nuevo proyecto y, además, ha contestado con publicaciones irónicas junto a Cristina Segui.

Cuesta mantiene además una postura crítica con el gobierno socialista y de Podemos de España, especialmente en cuanto al bloqueo a una nueva ley de atención a enfermos de ELA. Lo cierto es que su forma contundente de expresarse y su tendencia a no morderse la lengua le está granjeando gran notoriedad en redes, con grandes dosis de elogios y de ataques a partes iguales.

La censura a Frank Cuesta

Precisamente en Youtube, su principal canal de difusión de vídeos, ha sufrido nuevos ataques, en forma de haber sido reportado. Y esto le ha valido la censura, por la que no podrá publicar contenido durante un tiempo. Ha acusado de lo sucedido a "ratas cobardes" que entienden mal, según él, la defensa de los animales y la naturaleza.

Porque precisamente ahí tiene otro frente Frank, al mantener una eterna disputa con el animalismo más militante. Él, que difunde mensajes de respeto al medio ambiente y la fauna silvestre, choca sin embargo con quienes lo hacen desde una militancia más radical.

Así ha contado la censura sufrida el propio Frank Cuesta: "No podré subir videos durante unas semanas. Lo he impugnado y en unas horas hablaré con alguien directamente. Se que se solucionará al momento. Pero el hecho que desde soplapoy@ndia se me haya reportado como ratas cobardes... demuestra lo que significa realmente la palabra ANIMALISMO!!!!!", ha afirmado quien se hiciera famoso con los programas televisivos de Frank de la Jungla.