Una vez se ha formado el terremoto en torno a la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, hay quienes han recordado las palabras de un famoso colaborador televisivo de Sálvame, ahora embarcado en la aventura por América del elenco del otrora programa estrella de Telecinco, que ahora se desarrolla de la mano de Netflix. Kiko Matamoros expresó hace unos días unas palabras que están siendo vistas ahora, a toro pasado, como en cierto modo premonitorias.

Algo no andaba bien entre la megaestrella musical española y el cantante portorriqueño. Y parece que Kiko Matamoros lo olía a la legua porque, casualidad o no, soltó una bomba sobre la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro mientras participaba en Miami, junto a Belén Esteban y otras estrellas de Sálvame, en un programa de Univisión, canal estadounidense hispanohablante.

El nuevo Sálvame y su gira americana

Durante estos días, el elenco de Sálvame está participando en programas de cadenas hispanohablantes, donde ya van dando espectáculo después de haber dejado atrás la histórica etapa del polémico formato televisivo en Telecinco. Belén Esteban, Matamoros y la propia Patiño ya están dándose a conocer, y de qué manera.

Belén Esteban ya "ha dado la nota" hablando de Rosalía. Recientemente se expresó sobre la ruptura con Rauw Alejandro y la supuesta infidelidad. "Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? Él se lo pierde, cariño, un beso", ha dicho Belén Esteban.

Como siempre hace, mirando fijamente a la cámara, la colaboradora no ha dudado en enviarle este mensaje de cariño a su amiga. Dejando entrever que todavía no ha hablado con ella y que esta no le ha confirmado la información, Belén se ha puesto en lo peor y le ha mandado todo su apoyo a la artista. La ruptura de la relación sí la ha confirmado, sin embargo, el propio Rauw Alejandro, aunque desmintiendo que haya habido terceras personas o infidelidades.

La premonición de Kiko Matamoros

Y antes que Belén Esteban, y antes de que saltase el bombazo del final de la relación sentimental entre Rauw Alejandro y Rosalía, se pronunció hace días Kiko Matamoros. Precisamente lo hizo delante de la Esteban soltando una auténtica bomba en el plató de Univisión.

Según conton entonces Matamoros, los padres de Rosalía estaban a disgusto con que su hija mantuviese una relación con el portorriqueño. Matamoros lo soltó después de que Belén Esteban hablase de su buena relación con Rosalía. "¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?", espetó Matamoros. "Sí, están juntos los dos. Pero la familia no lo ve con buenos ojos", agregó después.

"Se lo está inventando", replicó por su parte Belén Esteban. Lo cierto es que el bombazo de Matamoros dejó estupefactos a los presentes en el plató. Y seguramente lo que ha dicho no le sentó nada bien a Rosalía y, sobre todo, a Rauw Alejandro. Pero no es menos cierto que el tiempo le ha dado la razón en que algo se cocía en el noviazgo de los dos famosos, que ahora ha saltado por los aires.

De hecho, ahora hay quienes han recordado la información dada por Kiko Matamoros, casi a modo premonitorio. "La madre de Rosalía nunca estuvo de acuerdo con esa relación, era un secreto a voces. Ya Kiko Matamoros lo había pronosticado en el programa de Univisión 'Siéntese quien pueda'", señalan en las redes sociales.