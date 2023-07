"Vaya vacaciones" es un concurso en el que rostros muy conocidos de la televisión participarán en parejas y convivirán en un espectacular resort de lujo. Eso sí, las cosas podrían no ser del todo idílicas para ellos, ya que tendrán que enfrentarse a numerosos imprevistos. Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), en el que, como ya advierten desde la productora, "habrá giros inesperados".

Entre los concursantes confirmados se encuentran Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Javier Tudela y Makoke, Aguasantas y Juan José Peña, Marta Peñate y Tony Spina, Luna y Álex Zacharías, Cristina Porta y Jorge Pérez, Carmen Nadales y Rafa Martínez, y Rubén Shan y Carmen Pina.

Lo que no se ve en el reality

Cristina Porta ha roto su televisión viendo el segundo programa de '¡Vaya vacaciones!', que estuvo cargado de momentos muy intensos, pero ha asegurado que se ha despertado "con alegría" y ha aprovechado para darle a sus seguidores de Twitter un dato que "no se ve" en estas primeras entregas del reality presentado por Luján Argüelles.

"No se ve pero Jorge me hacía de psicólogo todas las noches antes de dormir. A veces se quedaba dormido de mis chapas", ha confesado la que fuera colaboradora de 'Sálvame', revelando así qué era lo que hacía todas las noches en Villa del Mar, donde compartía dormitorio con su compañero de aventura, Jorge Pérez, en el que se ha apoyado constantemente cuando ha tenido bajones, como ocurrió al ver que no era la concursante favorita de Álex Zacharías. Pero eso parece que ha cambiado. Cristina Porta y Álex Zacharías siguen teniendo una relación de altibajos y es que, por un lado se atraen y mucho, pero por otro lo que ha pasado con él y su hermana Luna con sus amigos les hace discrepar y mucho, aunque luego en la soledad en la villa se dejan llevar y han protagonizado un momento íntimo bajo las sábanas. Al llegar a la villa, las discusiones no cesaban, los reproches y los zascas se daban entre un grupo y los otros y Álex terminaba enzarzado con Aguasanta, lo que hacía saltar la crispación en la villa y que hacía reaccionar a Jorge Pérez: "Luego os extraña por qué dudabamos de vosotros".

Tras esto, Cristina Porta le hacía saber a Álex que no le había gustado nada esto y que lo dijera de su grupo: "Me tienes harta, es que en realidad no te soporto". Pese a sus palabras ambos no podían evitar la complicidad entre ellos y mostrar el cariño que se tienen entre besos. Pero ella le decía las cosas tal y como las piensa: "Deja de cagarla, en serio de lo digo, sino voy a querer que te vayas, si te vas a comportar como un loco sí. Eres un egoísta". Y el le aseguraba que iba a hablar con Jorge para arreglar la situación: "Está cabreado conmigo y no le he hecho nada".

Ambos dejaban clara su postura en todo esto, se iban a dormir y poco tiempo pasaba hasta que Álex terminaba de un salto dentro de la cama de Cristina, donde compartían besos, un momento muy íntimo bajo las sábanas y muchas palabras. "Como me has engañado, pensaba que eras una persona tranquila que me iba a dar paz", le decía ella y él respondía: "¿Nosotros que equipo somos? Vamos a ponerle nombre: 'pink porta".

Pero la felcidiad se acaba y Cristina Porta y Álex se han visto obligados a separarse. Álex y Luna Zacharias han hecho balance de su paso por el concurso, en el que ha tenido gran protagonismo Cristina Porta, en especial para Álex. Jesús y Cuqui han recibido a Álex y Luna Zacharias en ‘Vaya vacaciones After Show’ tras ser expulsados, donde han hecho balance de su paso por el concurso, en el que ha tenido gran protagonismo Cristina Porta, en especial para Álex. Además, el canario confesaba tener una amiga especial fuera, algo que ha sobrevolado lo que estaba surgiendo con la periodista deportiva y ahora, ha tenido la oportunidad de poder encender en móvil en ‘Vaya vacaciones After Show’ y decidir a quién le iba a mandar el primer mensaje: a su amiga especial o su compañera en el programa.

“Se lo voy a mandar a Cristina Porta, ¿sabes por qué a parte de todo esto? Y me da rabia no tenerla delante porque es su cumpleaños hoy”, ha dicho Álex sin pensárselo al tener su teléfono en la mano después de tanto tiempo.

Tras saber quién era el destinatario, ha leído las palabras que le ha escrito a Cristina Porta: “Hola, Cris. Soy Álex, me acuerdo mucho de ti. Lo primero, feliz cumpleaños, aunque leerás esto tarde. Quiero que sepas que ha sido una experiencia que no voy a olvidar jamás, te espero en Madrid. Espero verte en cuanto llegues y hablar muchas cosas que tenemos por solucionar. Te quiero mucho, buena vuelta”.