Siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y opinar libremente sobre todos los temas de actualidad, lo que a veces le ha jugado una mala pasada y ser objetivo de las críticas en redes sociales... aún así, Mario Vaquerizo sigue siendo auténtico.

Recientemente confesaba que ha tomado la decisión de no mostrar su opinión política porque se ha dado cuenta de que puede influenciar mucho: "Contento con la democracia y contento con poder ejercer el derecho a voto. Lo que pienso yo no, no soy líder político".

El artista se ha dado cuenta que "mi opinión sirviera tanto a la gente, yo soy una entretenedora, una obrera mediática, vengo a entretener, vengo a ser orquesta, vengo a cantar las canciones que otros que me gustan y vengo a hacer la vida más feliz a la gente".

En cuanto a la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, Mario nos confesaba su pesar: "Qué lástima que se haya roto esta pareja pero las parejas se rompen, tenemos que vivirlo todo desde la normalidad".

El marido de Alaska asegura que "tienen una magnitud mediática muy importante" y por eso "creo que tendríamos que quedarnos con lo que ha dicho Rosalía, quiero mucho a ese hombre, nuestros caminos se han separado y me voy a quedar con lo mejor de él y él con lo mejor de ella, brindemos por el amor, el amor a veces se corresponde, a veces se rompe, pero mientras haya habido amor, es lo que perdura".

Ya lo hizo, inexplicablemente para muchos, tras compartir una foto en un aeropuerto cuando vestía una camiseta de la Legión Española y con el Cristo de la Buena Muerte. Entonces, desde ambientes de izquierdas le criticaron al ver una intencionalidad política en una prenda que, a la postre, solo representaba a una facción absolutamente legítima de las Fuerzas Armadas Españolas.

Sin embargo, no pocos le pusieron a caldo, mientras que otros muchos le defendieron. Incluso un montón de gente demandaba en las redes saber de dónde había sacado la camiseta Mario Vaquerizo.

La segunda camiseta de un compañero de Mario Vaquerizo

El hecho es que, ahora y tras aquel revuelo, Mario Vaquerizo compartió una imagen junto a Juan Pedro, integrante de Nancys Rubias. El detalle que no ha pasado desapercibido es, en este caso, la camiseta del compañero de Vaquerizo: colores de España sobre fondo negro, la silueta del Valle de los Caídos y el logo "una, grande y libre" y la palabra España con una tipografía típica de movimientos ultrapatrióticos.

Creo que Vaquerizo y su grupo están muy preocupados por qué les llaméis "las nazis rubias"

Hace treinta años Extremoduro, la polla, Escorbuto... Cantaban y decían lo que les daba la gana. Hoy todos tienen que andar con cuidado de no ofender a los dictadores progres. pic.twitter.com/lJl3TKAGGr — Olguita (@OlgaMj) 27 de julio de 2023

Con todo lo que aconteció con la camiseta de la Legión Española, resulta difícil no pensar una intencionalidad directa en esta imagen, con un atuendo mucho más agresivo que con el que se formó la primera polémica en torno a Mario Vaquerizo.

El hecho es que, sea buscado o no, el efecto en las redes ha sido el esperado, colocándose como tendencia en X (antigua Twitter) "las nazis rubias", una mofa del nombre del grupo de Mario Vaquerizo, y llenándose internet de comentarios, especialmente desde usuarios de izquierdas, atacando con contundencia al esposo de Alaska y su grupo musical de pop-glam. Otros, sin embargo, han recalcado que ha conseguido su objetivo de volver a ganar notoriedad creando polémica.