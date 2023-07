Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista. El fin de semana pasado Anabel Pantoja celebró su cumpleaños por todo lo alto. La fiesta, multitudinaria, se celebró en una villa y más tarde en un barco que la propia Anabel encargó para seguir el evento en alta mar.

Todos los amigos de la sobrina de Isabel Pantoja acudieron al gran evento a excepción de una persona, Amor Romeira. La colaboradora de ‘Fiesta’ no se tomó nada bien que su amiga no la invitase a su cumpleaños y no pudo evitar derrumbarse en directo al explicar que ‘’no entendía por qué Anabel había tomado esa drástica decisión’’.

Días más tarde de la terrible desilusión que se llevó Amor, Anabel Pantoja se ha dado por aludida y ha querido enmendar su acción. Durante el programa Amor recibió, en directo, un mensaje de su amiga en el que justifica por qué no la invitó a su cumpleaños. ‘’Creo que el daño no se lo hice yo. Se lo provocaron otras personas para que se rompiera sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, tampoco y mi prima Isa tampoco. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema’’, reza el mensaje de Anabel Pantoja sobre por qué no invitó a Amor al cumpleaños.

Pero las traiciones siguen. Esta misma semana Anabel Pantoja compartía con sus seguidores imágenes en compañía de Sofía Suescun, alguien con quien Amor Romeira tuvo un enfrentamiento judicial a causa de un comentario muy desafortunado de la ex gran hermana.

A través de sus redes sociales, Sofía Suescun se refería a Amor Romeira con unas durísimas palabras: "Para ser tío, pocos huevos tienes". Amor Romeira decidía denunciar a la hija de Maite Galdeano y finalmente ganaba la contienda en los tribunales.

Lo que Amor Romeira nunca podría imaginar es que su hermana, su amiga del alma, tuviera tan poca deferencia con ella como para compartir imágenes con Sofía Suescun pese a saber el daño que le había hecho:

"Yo no creo que sean tan amigas, solamente se llevan bien, pero estoy segura de que Anabel condena la transfobia".

Amor Romeira, entre lágrimas, explicaba que había sufrido mucho por lo ocurrido con Sofía Suescun: "Es una persona que me hizo mucho daño y verla ahí me ha hecho revivir cosas muy dolorosas, lloro por eso, no por Anabel".