Nuevas turbulencias en Telecinco. En plena escenificación del cambio de ciclo tras la salida de Paolo Vasile con el final de las emisiones de Sálvame, un exdirectivo de la cadena de Mediaset ha roto su silencio para echar más leña al fuego y criticar la deriva del canal.

Se trata del que fuera director de programas de entretenimiento de Mediaset. Y no se ha mordido la lengua. "No es que me alegre pero la verdad es que me resbala”, ha llegado a afirmar, haciendo un juego de palabras con el nuevo programa que ha estrenado Lara Álvarez en Telecinco.

Se produce así una nueva aseveración en mitad del debate en torno al programa que lanzó al estrellato a famosos como Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban y la forma de entender el entretenimiento televisivo que encarnaba el propio Paolo Vasile y que consiguió dar a Telecinco grandes alegrías en formas de abultadas audiencias.

El debate y la polémica en torno a Sálvame

Últimamente se están cruzando los mensajes de defensores del Sálvame y de los detractores, con algunos conocidísimos rostros mediando en mitad de la batalla. María Patiño, por ejemplo, ya se ha manifestado para dar argumentos a favor de un formato televisivo que a ella también le ha dado gran notoriedad. De hecho, forma parte del elenco que se ha embarcado en la aventura por América de Sálvame junto a Netflix.

Por contra, otros rostros televisivos poco menos que se han alegrado del final de Sálvame en Telecinco. Es el caso de Paula Vázquez, que se ha manifestado criticando las formas de hacer televisión del espacio que fue durante años buque insignia de Telecinco. La presentadora gallega se despachó a gusto con la forma de hacer TV que representaba Paolo Vasile, quien, según contó ella, bloqueó su presencia en el principal canal de Mediaset.

El ataque furibundo de un exfirectivo de Mediaset

Ahora ha sido el ex director de programas de entretenimiento de Mediaset quien ha terciado para hacer sangre de la situación de las audiencias de Telecinco, que no consigue enderezar el rumbo tras el cambio de ciclo con la llegada de Borja Prado al máximo cargo de gestión.

"La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia. Anoche su oferta de prime time no llegó ni al 9 % de share y estuvo por debajo de los 900.000 espectadores. No es que me alegre pero la verdad es que 'me resbala'", afirmó ironizando con el nombre de uno de los programas por los que ha apostado la nueva dirección de Mediaset. "No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman. Les va a costar enmendar tanto error", agregó. Pero, además, apuntó a una supuesta intención oculta detrás de la caída de espectadores. "O quizás no sea un error. Quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ere. Ahí lo dejo", se atrevió a decir.

Los fines de semana

Parece que los formatos de find e semana tampoco viven su mejor época. La vida sin filtros, el programa de Cristina Tárrega se hunde cada noche de sábado y no consigue remontar. Por su parte, la edición veraniega de Fiesta, que presentan Frank Blanco y María Verdoy tampoco pasa por su mejor momento. Pero más allá de las cifras, su presentador aafronta este reto como un desafío apasionante y ha revelado en una entrevista a Formula TV qué le ha dicho Emma García. "Emma García lleva dándome consejos desde que trabajamos juntas y siempre me ha dicho que confié en mi misma, y el domingo me dijo que lo disfrutara mucho, es la clave para hacerlo muy bien. También que cuidara a mi compañero Frank Blanco. Hace tiempo me dijo, en la despedida de 'Viva la vida'. Emma tuvo unas palabras muy bonitas para mí y me dijo que sabía que iba a llegar lejos y que le recordaba a ella, a la Emma García de hace unos años, porque me dijo que era generosa trabajando, porque no intentas pisar a nadie. 'Eres muy generosa en un plató'. Y eso le recordaba mucho a cuando ella empezó"