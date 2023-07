Terrible pillada a Susana Griso en directo. La presentadora de "Espejo público" se volvió después de que se emitiese por error unas palabras urante el reportaje de una compañera. "Vaya falta de respeto", critican numerosos usuarios a través de las redes sociales.

Todo sucedió durante la emisión de "Espejo público". En un momento dado, el programa conectó con una reportera en León para contar la historia un joven que se quedó encerrado en una cafetería antes de un examen. Tras dar paso a su compañera, y cuando ya el plató estaba fuera de plano, se pudo escuchar claramente cómo Susana Griso decía a alguien de su equipo: "A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla".

La reportera, que también escuchó la rajada, se quedó callada y miró con cara de circunstancias a la cámara, momento en el que Susana Griso se percató de que se le estaba escuchando y se quedó callada. El clip del momento ha corrido como la pólvora en redes sociales, donde también ha habido un auténtico aluvión de críticas a Susana Griso. "Menuda falta de respeto y vaya falta de profesionalidad", "pobrecilla", "me quedo muerta", "pocas cosas retratan mejor a una persona que la forma en la que tratan a su equipo", han lamentado numerosos usuarios a través de Twitter.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 29 de junio de 2023

Al día siguiente, Susanna Griso quiso quitar leña al fuego haciendo una breve declaración y evitando mencionar a la reportera. “Aprovecho para darle un cariñito a mi realizadora, Ester. Ayer un micrófono abierto delató una conversación que mantenía con ella”, contó durante la emisión.