Telecinco arrancó a las 22:00 horas 'La última noche', el relevo de 'Viernes Deluxe'. Sandra Barneda y Pablo González Batista se pusieron al frente de este nuevo formato semanal de entretenimiento y actualidad que recibió en su plató a Marta Flich y Miguel Ángel Revilla. Cristóbal Soria, el actor Rubén Ochandiano, Pilar Rahola y Mabel Lozano participaron como colaboradores.

Miguel Ángel Revilla se ha sentado con Sandra Barneda y ha abierto su corazón de par en par en una entrevista muy íntima en la que no se ha dejado nada en el tintero. Revilla ha sido presidente de Cantabria durante años hasta que en las pasadas elecciones del 23-J los votantes decidieron que había llegado el momento de que el cántabro dejara de estar al frente de la región.

Con lágrimas en los ojos, Miguel Ángel Revilla ha reconocido que se despide de la presidencia de Cantabria con pena porque los mejores años de su vida los ha vivido al frente del gobierno de su tierra:

"La gente ya se ha cansado de mí, ya se han aburrido de tenerme ahí, pero yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho por Cantabria, en los ochenta la gente no sabía ni dónde estábamos, no teníamos ni nombre".

Observando el mapa de las últimas elecciones generales, Miguel Ángel Revilla ha reconocido que, al igual que muchos españoles, él también siente miedo por lo que se puede avecinar: "¿Cómo no vamos a tener miedo de una gente que niega la violencia contra las mujeres?", explicaba Revilla refiriéndose a VOX.

El ex presidente de Cantabria cree que estamos abocados a repetir elecciones porque no se llegarán a pactos de gobierno: "Creo que se van a pedir cosas tan imposibles que no nos va a quedar más remedio que volver a las urnas, si yo fuera Pedro Sánchez convocaría elecciones ya".La audiencia ha vuelto a dar la espalda a la presentadora de Telecinco. el programa solo ha conseguido un 8% de audiencia y se ha convertido en la tercera opción de la noche tras Password y la película Grease, en La 1.