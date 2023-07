La televisión ha vivido un duelo de estrenos. Antena 3 lanzó a las 22:10 horas la nueva etapa de 'Password', con Cristina Pedroche como maestra de ceremonias. Dabiz Muñoz y Miki Nadal han sido los invitados de la primera entrega del concurso, que a lo largo del verano también recibirá a otros famosos como David Bustamante, Chenoa, Antonio Resines, Ana Milán, Santiago Segura y Lorena Castell. Cada equipo, formado por un concursante anónimo y un famoso, luchará por adivinar palabras clave que solo uno de los componentes de la pareja conoce. Lo harán ofreciéndole pistas, palabras o claves de una sola palabra y tendrán un tiempo limitado para adivinarlo.

Sandra Barneda y Pablo González relevan al 'Deluxe' en Telecinco

Por su parte, Telecinco arrancó a las 22:00 horas 'La última noche', el relevo de 'Viernes Deluxe'. Sandra Barneda y Pablo González Batista se pusieron al frente de este nuevo formato semanal de entretenimiento y actualidad que recibió en su plató a Marta Flich y Miguel Ángel Revilla. Cristóbal Soria, el actor Rubén Ochandiano, Pilar Rahola y Mabel Lozano participaron como colaboradores.

Pero parece que la audiencia ha vuelto a dar la espalda a la presentadora de Telecinco. el programa solo ha conseguido un 8% de audiencia y se ha convertido en la tercera opción de la noche tras Password y la película Grease, en La 1.

Y eso que el programa ha tenido contenido de lo más llamativo. Por un lado, las lágrimas de Revilla al no sentirse querido. "La gente ya se ha cansado de mí, ya se han aburrido de tenerme ahí", señalaba. ‘Las Gemmas’ es el nombre que se han puesto esta madre y su hija (de 45 y 22 años) para la aplicación de contenido para adultos para la que trabajan. Aseguran que pueden ganar, al mes, entre 20.000 y 30.000 euros.

‘Las Gemmas’ aseguran que no se han sentido juzgadas por su entorno. Reconocen que “es un tema que choca”, pero “todos los amigos y familiares directos lo entienden” y mientras sea así, están contentas.

Pese a lo que muchos puedan pensar, dedicarse a hacer contenido sexual en redes “no es dinero fácil porque de fácil no tiene nada. Ponte tú a mostrar tu cuerpo”, aseguran. “Dinero rápido, si te da bien, sí”. Madre e hija hablan de los límites que se han impuesto ("no debemos olvidar que somos madre e hija", aseguran), que están dadas de alta como autónomas y que no piensan, aún, en dejarlo a corto plazo.

“Nuestra vida ha cambiado a mejor, ya no tienes la economía que tienes ahora”, confiesa Gema madre en la entrevista en plató después de ver parte de su día a día en un vídeo. Hacen fotos, pequeños vídeos y también se atreven con las colaboraciones.

