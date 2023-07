La televisión ha vivido un duelo de estrenos. Antena 3 lanzó a las 22:10 horas la nueva etapa de 'Password', con Cristina Pedroche como maestra de ceremonias. Dabiz Muñoz y Miki Nadal han sido los invitados de la primera entrega del concurso, que a lo largo del verano también recibirá a otros famosos como David Bustamante, Chenoa, Antonio Resines, Ana Milán, Santiago Segura y Lorena Castell. Cada equipo, formado por un concursante anónimo y un famoso, luchará por adivinar palabras clave que solo uno de los componentes de la pareja conoce. Lo harán ofreciéndole pistas, palabras o claves de una sola palabra y tendrán un tiempo limitado para adivinarlo.

Sandra Barneda y Pablo González relevan al 'Deluxe' en Telecinco

Por su parte, Telecinco arrancó a las 22:00 horas 'La última noche', el relevo de 'Viernes Deluxe'. Sandra Barneda y Pablo González Batista se pusieron al frente de este nuevo formato semanal de entretenimiento y actualidad que recibió en su plató a Marta Flich y Miguel Ángel Revilla. Cristóbal Soria, el actor Rubén Ochandiano, Pilar Rahola y Mabel Lozano participaron como colaboradores.

Pero parece que la audiencia ha vuelto a dar la espalda a la presentadora de Telecinco. el programa solo ha conseguido un 8% de audiencia y se ha convertido en la tercera opción de la noche tras Password y la película Grease, en La 1.

Malos tiempos

Malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Así, el pasado 26 de junio "Así es la vida" tenía su puesta de largo en la cadena. Por ahora, el programa no ha gozado del respaldo del público, cosechando cuotas de "share" del 10%, unas cifras muy similares a las que venía firmando "Sálvame". Y lo peor no parece ser eso. "Sálvame" tenía una importante legión de detractores en redes sociales. De hecho, la presión que había hecho este grupúsculo de seguidores fue señalada por algunos sectores como uno de los causantes del adiós del programa del corazón. Ahora, praece que "Así es la vida" no se libra de estas críticas.