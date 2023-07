La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

También han querido compartir una fotografía de una rosa junto con una cita de Antoine de Saint-Exupéry y una imagen de sus manos luciendo los anillos de boda. Sin duda alguna, el matrimonio ya se siente cómodo compartiendo estas dos noticias con sus seguidores y celebrando más alto y con más ganas su amor.

El medio especializado en televiisión Algo Pasa ha elaborado auna curiosa cronología en la que se detallan las fechas más destacadas de la pareja:

VERANO 2021

Patricia se divorcia de su entonces marido y padre de sus dos hijas

23 NOVIEMBRE 2021

Christian rompe con Almudena Cid tras reformar el chalet donde vivían

FEBRERO 2022

Socialité hace pública la relación de Patricia y Christian, un secreto a voces en Mediaset 12 MARZO 2022 Christian y Patricia salen por primera vez a pasear mientras Almudena deja la casa familiar

29 JULIO 2022

Christian se casa con Patricia 4 meses después de firmar el divorcio con Cid

29 JULIO 2023

La pareja anuncia que esperan su primer bebé en común

La notica ha sorprendido al público y ya son muchas las voces en redes sociales que se han alzado en defensa de Almudenca Cid, que ha experesado en diferentes ocasiones el dolor que le produjo su divorcio. "Cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confesaba tras la publicación de su libro, "Caminar sin punteras". En las diferentes entrevistas que ha concedido hasta el momento para promocionar su libro, la exgimnasta no ha tenido problemas en hablar de su matrimonio con el presentador, reconociendo que "idealicé lo que yo creía que era esa relación" y acusando a su exmarido de haberla "confundido a mí y a todo mi entorno" cuando la dejó: "Fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada".

La comunidad de Twitter se ha volcado la olímpica y actriz, que ha sido tendencia en la red social tras conocerse la noticia. "Que Christian Gálvez se casase con Patricia Pardo 4 meses después de divorciarse de Almudena Cid y que hasta un año después no lo hayan hecho público es muy fuerte. Realmente que vayan a ser padres es lo que menos me sorprende. Son terroristas emocionales, pobre Almudena". "Me parece q con la noticia d la boda y el embarazo, a Christian Gálvez por fin, se le ha caído esa imagen d maridito ideal q siempre quería transmitir cuando estaba con Almudena Cid. Ahora, si analizamos fechas y como ha ocurrido todo, podemos deducir q llevaba una doble vida."

No tener hijos

La noticia de la boda de Pardo y Gálvez ha rescatado viejas polémicas, sobre el porqué la pareja no tuvo hijos durante su matrimonio. En 2018, en el programa de Telecinco Viva la Vida, Almudena Cid se sinceraba como nunca sobre su maternidad.

En una entrevista con Toñi Moreno, Almudena Cid confesaba que había tenido una época muy difícil con el tema de la maternidad. Todo ocurrió tra sun vídeo en el que se habían visto los mejores momentos que la pareja (todavía estaban juntos) habían vivido años atrás. "He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comenzó diciendo. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", afirmó.

La realidad es que, por aquella época, Almudena Cid no tenía entre sus planes el ser madre. La gimnasta tenía muchas dudas al respecto y esto le generaba inseguridad. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo".

Fue una época dura y este asunto llegó a suponer un verdadero problema para Almudena. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal".