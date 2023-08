Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista. El fin de semana pasado Anabel Pantoja celebró su cumpleaños por todo lo alto. La fiesta, multitudinaria, se celebró en una villa y más tarde en un barco que la propia Anabel encargó para seguir el evento en alta mar.

Todos los amigos de la sobrina de Isabel Pantoja acudieron al gran evento a excepción de una persona, Amor Romeira. La colaboradora de ‘Fiesta’ no se tomó nada bien que su amiga no la invitase a su cumpleaños y no pudo evitar derrumbarse en directo al explicar que ‘’no entendía por qué Anabel había tomado esa drástica decisión’’.

Días más tarde de la terrible desilusión que se llevó Amor, Anabel Pantoja se ha dado por aludida y ha querido enmendar su acción. Durante el programa Amor recibió, en directo, un mensaje de su amiga en el que justifica por qué no la invitó a su cumpleaños. ‘’Creo que el daño no se lo hice yo. Se lo provocaron otras personas para que se rompiera sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, tampoco y mi prima Isa tampoco. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema’’, reza el mensaje de Anabel Pantoja sobre por qué no invitó a Amor al cumpleaños.

Pero las traiciones siguen. Esta misma semana Anabel Pantoja compartía con sus seguidores imágenes en compañía de Sofía Suescun, alguien con quien Amor Romeira tuvo un enfrentamiento judicial a causa de un comentario muy desafortunado de la ex gran hermana.

Anabel se harta

La excolaboradora de Sálvame, Anabel Pantoja, ha tenido que enfrentarse una vez más a aquellos que la juzgan por su cuerpo. Y es que la hija de Isabel Pantoja nunca ha tenido reparo en mostrarse al natural por redes sociales, pero este hecho parece ser una molestia para algunos.

La televisiva no ha podido evitar llorar ante el continuo odio que había recibido por parte de una usuaria en Instagram. Anabel había publicado unas instantáneas disfrutando de un chapuzón por las aguas de Arguineguín, en Canarias, en las que aparece en bikini.

Una usuaria anónima de la red social no ha dudado en atacar a la tertuliana, juzgándola por su cuerpo: "Tú y tu culo de goma... Qué cansina chica". Pero según ha contado la exconcursante de Supervivientes, esta no era la primera vez que dicha persona se había metido con ella.

"Tía que cansina con el culo, que ya sabemos que lo tienes como una cesta", o "Esa bandera te queda grande y te sienta fatal, gitana", han sido algunos de los reproches que la sevillana había recibido durante "2 años" por parte de la usuaria de Instagram y que ha capturado y enseñado a sus seguidores.

"Lo que no entiendo es que si me odias, si te parezco una gitana que, a muchísima honra y mi culo te da asco, no se qué haces siguiéndome", son las palabras que Anabel ha dedicado a su hater. "Stop al acoso y al odio en redes sociales", ha reclamado la televisiva en uno de los vídeos que ha subido a stories.