Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Tras darse el 'sí, quiero' por todo lo alto, la pareja estaría disfrutando de su luna de miel al margen del foco mediático, pero siguen en boca de todos. Y es que la pareja habría confesado en las diferentes exclusivas para la revista '¡Hola!' su deseo por tener un hijo próximamente.

El hermano de Íñigo Onieva, Jaime Onieva, ha expresado su emoción y deseos de agrandar la familia con la noticia del tratamiento de fertilidad al que se está sometiendo Tamara Falcó, su cuñada. "Eso siempre. Cuanta más familia, mejor", ha declarado Jaime ante los micrófonos de Europa Press.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre los detalles específicos del tratamiento de fertilidad, Jaime admite que no está muy informado al respecto. "No sé mucho, no estoy muy informado yo", confiesa con sinceridad.

El joven se muestra positivo y asegura que ve muy bien a la pareja, pero admite que no ha tenido tiempo de leer la entrevista en la que Tamara Falcó ha compartido la noticia: "No he visto nada, muchas gracias".

Esta información confirma el entusiasmo y apoyo de la familia de Íñigo hacia los recién casados en este emocionante camino hacia la formación de una familia. La pareja estaría explorando opciones de fertilidad para cumplir su deseo de ser padres, y cuentan con el cariño y respaldo de toda su familia.

Accidentada luna de miel

Después de la serie de catastróficas desdichas que casi arruinan su boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva pensaron que podrían respirar tranquilos una vez pronunciado el tan esperado ‘sí, quiero’. Una vela que casi hace arder el patio principal de El Rincón durante la ceremonia parecía la señal divina (y definitiva) de que ese matrimonio corría peligro. Sin embargo, tal y como expresó la marquesa a posteriori en una entrevista para su revista de cabecera, el hecho de que finalmente pudiesen casarse le hizo confiar.

La publicación ha permitido, además, dar cuenta de la interacción entre Onieva y Falcó en la intimidad una vez casados. Aunque el empresario no aparece en la grabación, es quien graba a la marquesa de Griñón. A Onieva se le escucha reír y apuntillar algún nombre y dato que a Tamara se le olvida. Pero también ha habido hueco para un divertido reproche por parte de su ya mujer.

Todo a cuenta del outfit que viste Falcó mientras su marido graba este improvisado 'videoblog'. "No sé por qué siempre me pillas en mallas, llevo vestida de safari todo el este... Pues nada, me pides que haga el vídeoblog, en malla. Cuando me pides que me case contigo, en mallas", ha bromeado la aristócrata en relación al momento en el que Íñigo le pidió que se casase con ella.