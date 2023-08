Jorge Javier Vázquez lleva una temporada alejado de la televisión, una retirada que se debe a un problema de salud, ya que está de baja médica. Sin embargo, no ha trascendido todavía qué es lo que le ocurre al presentador, que muchos esperan ver en el último programa de Sálvame que se emitirá este viernes. Sin embargo, unas últimas informaciones apuntan al regreso de Jorge Javier al hospital, aumentando así la preocupación por la salud del presentador.

El presentador reaparece

Ahora, dos meses después, Jorge Javier Vázquez reaparece en su cuenta de Instagram con otro mensaje que desconcierta al acabar con un «Hasta siempre». «Escribe Borges: “A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire”. Me sucede lo mismo con @nachaguevaraoficialok Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: “Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea», empieza diciendo.

«Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de “sé que han cruzado fronteras para oírme “ y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada. El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas», prosigue explicando dejando claro que ha viajado a Argentina para visitar a una de sus artistas favoritas.

«Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre«, concluye.