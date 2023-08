Socialité, el programa de corazón de Telecinco, vivió este domingo un momento inesperado. Y es que la presentadora, María Patiño, se vio obligada a rectificar públicamente una controvertida noticia que habían dado en el programa una semana antes. La presentadora se limitó a leer el comunicado, sin ofrecer más explicaciones.

Socialité es uno de los programas del mundo del corazón del que más se habla a día de hoy. El formato, conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su compañera y amiga María Patiño, ha conseguido hacerse un hueco en las mañanas del fin de semana. Producido por la Fábrica de la Tele, responsable de otros formatos como Sálvame, este programa se emite todos los sábados y domingos a la hora de comer en Telecinco.

Con Socialité la principal cadena de Mediaset España ha conseguido rellenar el único hueco que le quedaba en su programación sin un formato en directo dedicado a la información rosa. Lo cierto es que, tal y como destacan muchos de la profesión, la juventud de los reporteros, sus ganas de trabajar y el buen elenco de profesionales que conforman el formato han hecho que se den muchas noticias de las que luego se habla toda la semana en el resto de programas de la casa.

Pero el programa, con importantes niveles de audiencia, ha tenido siempre también una vertiente polémica: la que se ha granjeado gracias a las críticas que hacen (algunas de manera un tanto injustificadas) a personajes del corazón. Los cebos con los que venden sus informaciones a veces son, además, un tanto “exagerados” según los espectadores.

Adicción diagnosticada

María Patiño se abre en canal para hablar de su mayor adicción junto a Carlota Corredera al pronunciar las siguientes palabras: “No he sido consciente de todo lo que he vivido”. “Me decían: ‘¿quieres hacer esto?’ Sí. ‘¿Quieres subir a este proyecto?’ Sí. Hacía de todo sin pararme a pensar, sin pararme a reflexionar prácticamente”, admite.

“¿Tú crees, María, que has llegado a ser adicta al trabajo? Porque yo lo he sido y lo he verbalizado en varias ocasiones”, le consulta Corredera. “Sí, de hecho, me lo han diagnosticado”, dice Patiño. “Recuerdo que cuando tenía vacaciones, tenía que proponerme no estar pendiente de lo que ocurría. Eso era un esfuerzo”, añade.

La periodista reconoce que “necesitaba tener el control de lo que pasaba y, en el fondo, como me explicó mi psiquiatra, tengo que tener todo bajo control”. “En el trabajo como sé que si doy 100, recibo 100... Eso me gusta”, reconoce en ‘Superlativas’.