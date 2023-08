"Arde la calle al sol de poniente / Hay tribus ocultas cerca del río / Esperando que caiga la noche. / Hace falta valor, hace falta valor, /Ven a la escuela de calor". Esta es la primera estrofa de "Escuela de calor", uno de los mayores éxitos de Radio Futura que suena todos los veranos desde hace ya casi cuarenta años. Sin embargo, el músico Luis Auserón, miembro de Radio Futura, ha aclarado a través de X (la extinta Twitter) que no se trata de una canción del verano.

Radio Futura fue un grupo musical de rock español de los años 1980 y 1990. Reunidos en 1979, tras un primer disco (Música moderna, 1980) de cierto alcance enmarcado en la llamada Movida madrileña, y tras reestructurar su formación, iniciaron una carrera de éxito con sucesivos discos durante la década de 1980 (La ley del desierto / La ley del mar, De un país en llamas y La canción de Juan Perro). Si los dos primeros ahondaban en diversas influencias presentes en la música europea contemporánea, especialmente la anglosajona, progresivamente el grupo fue iniciando una senda hacia las raíces y las estructuras musicales latinas que dio lugar a La canción de Juan Perro, uno de los discos fundacionales de lo que posteriormente se acabó denominando rock latino. El inicio de los años noventa trajo sus dos últimos discos (Veneno en la piel y Tierra para bailar), hasta su disolución en 1992.

Aunque la formación inicial incluía a Herminio Molero (compositor y sintetizadores) y Javier Pérez-Grueso -Javier Furia- (percusión electrónica, voz), pronto ambos abandonaron el grupo. Los componentes serían a partir de entonces los hermanos Santiago (voz, guitarra) y Luis Auserón (bajo), junto a Enrique Sierra (guitarra solista). Carlos (Solrac) Velázquez, a la batería, sería posteriormente sustituido.

La influencia de Radio Futura como precursores del rock latino y, en general, como uno de los grupos de rock más importantes de la historia de la música española, se ha dejado sentir desde su disolución. Fue considerado el mejor grupo español de la década de los 80 por diversas emisoras de radio y revistas especializadas, y nombrado en 2004 "mejor grupo español de los últimos 25 años" por los oyentes de Radio Nacional de España (Radio 3). En 2006, a través de una encuesta entre 156 músicos, la revista Rolling Stone incluyó siete de sus canciones entre las 200 mejores del pop-rock español, el único grupo en llegar a esa cifra.

En 2012 el periodista y crítico musical Jesús Ordovás los definió como "el grupo de rock más importante e influyente de la reciente historia de la música pop española". En otras ocasiones se ha hablado de Radio Futura como la "cúspide creativa de la Movida".

Los tres integrantes fundamentales del grupo continuaron después de este sus carreras en solitario. Santiago Auserón es conocido actualmente por el nombre artístico de Juan Perro.

Éxitos

"Escuela de calor" fue, sin duda, uno de sus mayores éxitos. De hecho, hay pocas personas que no se conozcan al menos, parte de esta letra. Y de hecho, está considerada como una de las canciones típicas del verano. Sin embargo, uno de los miembros del grupo, Luis Auserón, ha querido desmentir esto, casi cuarenta años después de haber lanzado el tema, con un post en X donde aclara lo ocurrido. "Escuela de calor no es una canción de Verano, sino una de los que no veranean. Hacía mucho calor en ese puto local. Santi vino con la letra, nos reímos mucho. Era la manera de expulsar los Demonios de nuestro pequeño Infierno, en lugar de quejarnos y lloriquear", destaco en la publicación.

Asi que no, no es una canción del verano. Pero sí es todo un temazo de la historia de la música en España.