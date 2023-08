Isabel Pantoja "estuvo a punto de perder la visión en un ojo". Así lo han asegurado este martes en El Programa de Ana Rosa, donde han desvelado la desconocidad enfermedad de la cantante, asegurando que en la actualidad, la tonadillera se encuentra en tratamiento.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Rompe su silencio

La tonadillera vuelve a estar de actualidad por la deuda a Loli la quiosquera, la cual parece estar pagando. Este martes, José Antonio Avilés ha leído una conversación que tuvo con ella a través de WhatsApp.

Las declaraciones son de hace unos días, cuando el colaborador de Telecinco le preguntó por la posibilidad de entrevistarla, aunque no ha querido especificar el tema.

"Te agradezco todo de corazón. Todas las injusticias sabéis que son así, yo también. Jamás hablé y no está ni en mi mente ni en mi corazón hacerlo. Vuelvo a agradecértelo a pesar de todo lo pasado", ha leído.

"Yo estoy viviendo mi vida, y no me meto en la de nadie. Yo sé, que en la mía, sin saber de qué, lo seguiréis haciendo, pero allá cada uno o una", proseguía el mensaje. Por último, Pantoja indicaba: No quiero más que salud y que todo el mundo esté bien".