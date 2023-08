Tras la sonada ruptura con Risto Mejide, la influencer Laura Escanes inició una relación con el cantante Álvaro de Luna que, el próximo mes de septiembre, cumplirá ya un año. La influencer ha hablado en sus redes sobre la relación que mantiene con el artista: "Para mí no tiene sentido".

Desde su separación de Risto Mejide, Laura Escanes ha dado un paso adelante en lo profesional. Ha continuado grabando podcast y también ha participado en el concurso de Antena 3 "El desafío".

Por supuesto, durante todo este tiempo no ha dejado de lado su faceta como "Influencer". Fruto de esa exposición mediática Laura Escanes es uno de los rostros más demandados en las fiestas, alfombras rojas y fotocalls. Ha sido precisamente en una fiesta en Santander donde la que la "it girl" se ha sometido a una batería de preguntas en las que ha revelado algunos aspectos peliagudos.

La influencer responde

La influencer Laura Escanes se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Menorca, uno de sus destinos favoritos. Tal es así que incluso lleva tatuadas las coordenadas de la isla balear.

A través de su cuenta de Instagram ha compartido algunas instantáneas de sus jornadas en barco, baños en el mar y diversión con amigos. Entre esas fotos, figura una que colgó tanto en Stories como en su muro (la séptima del siguiente carrusel), protagonizada por un piscolabis que se tomó con sus amigos.

Ritual místico

Son muchos los rostros conocidos que se han manifestado públicamente a favor de ciertas prácticas esotéricas como lectura de cartas o seguimiento del horóscopo. Sin embargo, lejos de ser rituales inocuos, algunos pueden tener consecuencias que pueden poner en peligro la integridad física de quien lo lleva a cabo.

Es el caso de Laura Escanes. La influencer ha aprovechado la luna llena para realizar un ritual. "No sé si vosotros hacéis estas cosas, si hacéis caso, o no. Pero con esto de la luna llena me ha apetecido escribir una carta, como muy intencionada, para mí", ha empezado a relatar. Y es que, si bien muchos otros famosos estarían recelosos a la hora de explicar estos asuntos, Escanes no ha dudado ni un momento.

Aunque en un inicio solo iba a escribirse una carta a sí misma, decidió seguir un ritual para cumplir sus deseos y alejar los aspectos malos de su vida. Los pasos a seguir eran sencillos: encender una vela, escribir en un papelito las cosas que se quieran soltar y después quemarlo. De todas formas, no siempre salen las cosas como uno tiene planeado y a veces los infortunios llaman a la puerta.

"He encendido la velita, he hecho mi lista y cuando ya he acabado, la he quemado. Bueno pues un poco más y se me incendia la casa. No sé si es que he pedido muy fuerte o es que soy una patosa", ha explicado en su canal de difusión de Instagram.

"De repente la listita ha ardido muy rápidamente", ha continuado. Y es que la modelo no esperaba que un papel pudiese quemarse tan rápido y no ha sabido calcular qué era lo que podía ocurrir. "He intentado pararlo, no tenía ningún cuenco para dejarlo porque soy así de tonta, que no he pensado en nada", ha expresado.

A pesar del susto, no ha pasado de una anécdota en la que la alfombra del salón ha sido la única dmanificada.