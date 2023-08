Uno de los temas del día ha sido, sin duda, la íntima entrevista que la revista Lecturas le ha hecho a Terelu Campos, donde habla, entre otras cosas de la enfermedad que sufre su madre, María Teresa Campos. Pero no ha sido la única, también su hija, Alejandra Rubio, se ha sincerado sobre la enfermedad de su abuela durante su participación en "Así es la vida", el programa de Sandra Barneda en Telecinco: "Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela".

María Teresa Campos es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer.

María Teresa es también una mujer muy querida y respetada por su familia y amigos. Es madre de cinco hijos, incluyendo a la presentadora Terelu Campos, y es conocida por su amor y dedicación hacia su familia.

A pesar de su éxito y su influencia en la televisión española, María Teresa siempre ha mantenido su humildad y su autenticidad. Es un ejemplo para muchos de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y humildad.

Enfermedad

Sin embargo, la enfermedad la tiene apartada de los focos de la televisión, y también está siendo muy duro para su familia, entre ellas, su nieta Alejandra Rubio, quien en "Así es la vida" aseguró que "esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar. No queremos que se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real".

La hija de Terelu Campos también afirmó que "para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo pero al principio fue muy raro".