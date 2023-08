Patricia Donoso es una abogada millonaria, criminóloga y psicóloga clínica (según su perfil de Instagram). Su nombre verdadero es Erika Patricia García, y es natural de Sevilla (Colombia). Actualmente, su esposo es asesor de Donald Trump y magnate, Sir Charles Loas II. Estos dos se conocieron y se enamoraron en un vuelo camino a Suiza, ya que iban sentados en la misma fila. Fue al poco tiempo cuando Charles le propuso una cita a Patricia, y poco después se casaron en Las Vegas. La ex superviviente tuvo varios maridos previos a Charles. El primero es anónimo, ya que ella nunca ha hablado de él y apenas estuvieron un año juntos. Su segundo marido fue Julián Donoso, -de ahí su apellido- un hombre que se dedica al mundo de la agricultura y los negocios en Ciudad Real.

Patricia Donoso saltó a la fama en el año 2013 debido a su aparición en el programa ‘Hijos de Papá’ -presentado por Luján Argüelles-. A este reality fue acompañada de su segundo marido, y fue allí donde confesó que le gustaba mucho relacionarse con médicos, cirujanos o empresarios porque son personas ricas. Pasaron 10 años hasta que Patricia volvió a aparecer en la pequeña pantalla, pero esta vez reapareció como la supuesta abogada y amante del torero José Ortega Cano.

Patricia ha presumido en varias ocasiones del alto nivel de vida, argumentando que tenía varias casas en Los Ángeles, Nueva York y Suiza (en esta última tenía como vecina a la infanta Cristina, a la cual define como ‘maja’). Sus contactos le han llevado a conocer a su gran ídolo Paris Hilton, y es que la abogada asegura tener amigos en Hollywood, entre ellos a Kim Kardashian con la que trabajó. La oportunidad de conocer a Paris Hilton surgió cuando esta organizó una fiesta en honor al reality ‘Hijos de Papá’, que contaba con Patricia como invitada.

Miss Patricia Donoso acabando con Gloria Camila Camorra en su instagram: pic.twitter.com/jvLXVWHNQq — Xįsco🍋🍊🍅 (@Xisco_72) 31 de julio de 2023

Donoso carga contra Ortega Cano y Gloria Camila

Tras su participación en Supervivientes, Donoso estuvo un tanto desaparecida, pero tras unas acusaciones vertidas por parte de Gloria Camila en las que se pone en duda su procedencia y su nombre, Donoso ha decidido cargar contra ella y su padre. En su cuenta de Instagram ha dicho que su nombre de nacimiento no es Patricia Donoso, pero que ahora ya es legal, y se lo echa en cara a "las catetas como Gloria Camila Ortega, la hija del hombre que borracho mató a Carlos Parra y dejó a una familia sin padre por ir conduciendo borracho", comienza diciendo. "Me ha puesto una demanda y no ha sido admitido a trámite", aclara. "¿Rocío Jurado se llamaba Rocío Jurado? Estúpida", zanja, haciendo referencia a Gloria Camila.