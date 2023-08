Una colaboradora de Fiesta, el programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco, ha estado a punto de ser multada por quitar un nido de golondrinas que se encontró en su vivienda: "No sabía que estaban tan protegidas", asegura en una publicación de Instagram.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra Ana María Aldón, que ha compartido en sus redes sociales lo que le ha ocurrido con un nido de golondrinas que tenía en su vivienda. Nido que, debido a su actividad, le estaba dejando el patio lleno de suciedad. Y a punto estuvo de quitarlo, pero muchos de sus seguidores le explicaron que, de hacerlo, podría exponerse a una multa ya que estos nidos están protegidos. "No sabía yo que los nidos de golondrinas estaban tan protegidos y que me podía caer una multa", asegura la colaboradora en un vídeo, asegurando que "no lo he quitado, por supuesto". Es más, asegura que publicará algún vídeo para tranquilizar a sus seguidores.

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Sin embargo, al final terminaría su relación con José Ortega Cano, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse un espacio como colaboradora de televisión, trabajando actualmente en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.