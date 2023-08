"Vaya vacaciones" es un concurso en el que rostros muy conocidos de la televisión participarán en parejas y convivirán en un espectacular resort de lujo. Eso sí, las cosas podrían no ser del todo idílicas para ellos, ya que tendrán que enfrentarse a numerosos imprevistos. Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), en el que, como ya advierten desde la productora, "habrá giros inesperados".

Entre los concursantes confirmados se encuentran Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Javier Tudela y Makoke, Aguasantas y Juan José Peña, Marta Peñate y Tony Spina, Luna y Álex Zacharías, Cristina Porta y Jorge Pérez, Carmen Nadales y Rafa Martínez, y Rubén Shan y Carmen Pina.

Lo que no se ve en el reality

Cristina Porta ha roto su televisión viendo el segundo programa de '¡Vaya vacaciones!', que estuvo cargado de momentos muy intensos, pero ha asegurado que se ha despertado "con alegría" y ha aprovechado para darle a sus seguidores de Twitter un dato que "no se ve" en estas primeras entregas del reality presentado por Luján Argüelles.

El drama de Cristina Porta

Cristina Porta y Álex Zacharías han vivido una corta pero intensa historia en su paso por '¡Vaya vacaciones!'. Los participantes han protagonizado una relación más que similar a una montaña rusa pero, a la hora de despedirse, todo parecía estar mejor que nunca entre ellos.

Antes de abandonar la villa, Álex cogía una de sus camisetas y se la dejaba a Cristina bajo su almohada tal y como habían acordado. Esa misma noche, ella no se mostraba convencida de que él hubiera cumplido con su palabra: “Le he pedido dos cosas si se iba, pero creo que a lo mejor se le ha olvidado. Y si se le ha olvidado me voy a rayar”.

Finalmente, y después de que todos hicieran sus apuestas de si Cristina iba a encontrar la camiseta bajo la almohada o no, la periodista se decidía a subir a la habitación a comprobarlo de una vez por todas. “No me lo puedo creer”, decía al no encontrar ni rastro de la camiseta en la que era la habitación de Álex y Luna. “Es lo único que le he pedido porque es mi cumpleaños y ni siquiera se ha acordado. Me siento una pringada”.

Inmediatamente se subía a dormir y entonces sí, descubría que todo había sido un malentendido y que era debajo de su almohada donde Álex había dejado su camiseta: “Soy Miss Drama", concluía la reportera.