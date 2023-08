Jesulín de Ubrique vuelve a Telecinco. El torero ha aceptado volver esta noche a la cadena de Mediaset, con la que durante décadas ha estado en pie de guerra, por los numerosos ataques recibidos desde 'Sálvame', en concreto por parte de Belén Esteban.

El marido de María José Campanario se ha quejado abiertamente del mal trato recibido en este tiempo, en el que ha tenido que soportar mentiras, sin posibilidad de defenderse.

"Tengo cuentas pendientes con esta casa. Voy a defender a capa y espada la privacidad de mis 4 hijos, no voy a cruzar ninguna línea en ese sentido", asegura el torero. "El que no lo respete, ya saben lo que hay".

Titulares de Jesulín de Ubrique

"Mi mujer y yo somos uña y carne. Vamos juntos a todo".

"Me arrepentí de sacar una canción. Me perjudicó en mi profesión y por eso decidí cortar por lo sano. Pagué lo que me tocó a la discográfica".

"Muchas veces la prensa sensacionalista suele dar patadas al aire y ha plasmado una imagen de mi mujer que no era real. Ella es muy divertida y si tienes la oportunidad de entrevistarla podrás confirmar lo que te digo. Yo tengo la suerte de tenerla como esposa y como amiga".

"Yo no puedo estar todos los días desmintiendo lo que se inventan. Lo mejor que hemos hecho mi mujer y yo es aislarnos de todo eso, hemos puesto una línea roja y el que la salta tiene que verse con los abogados. Yo soy muy claro, miro a la cara y voy de frente. A veces me he metido en berenjenales, pero es que si no reviento".

"Hay gente muy buena y muy seria en la prensa del corazón, que intentan contrastar las cosas".

"María José está muy bien de salud. Está sabiendo gestionar muy bien las fibromialgia. Es una mujer que en los momentos difíciles siempre tiene una cara buena".

Imagen inédita

Jesulín de Ubrique mantiene un perfil muy bajo en la actualidad, pues continúa alejado de los platós a excepción de la entrevista que le dio hace unos meses a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. En Instagram tampoco es muy activo y apenas comparte nada con sus poco más de 3.000 seguidores, pero ha roto su silencio en redes para presumir de su historia de amor con María José Campanario con motivo de su aniversario de bodas.

Así, el ex de Belén Esteban ha compartido en sus stories una foto inédita en la que ambos posan para un selfi para dedicarle a su mujer y madre de sus tres hijos pequeños - Julia, Jesús Alejandro y Hugo - unas bonitas palabras en las que le grita al mundo que su amor sigue siendo sólido pese a que no presuman de él constantemente en las redes sociales ni acudan juntos a eventos.

"Que vengan, al menos, 21 años más juntos. Feliz aniversario, amor", ha sido el mensaje que el torero le ha enviado a la odontóloga, con la que se casó el 27 de julio del año 2002 en la capilla de San Francisco de Paula, en la hacienda Benazuza, que era una antigua alquería del siglo X situada en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. El 'sí, quiero' de la pareja llegó tras quince meses de noviazgo en los que la castellonense pasó de ser completamente anónima a ser una de las personas más conocidas del país.