Marta Riesco está dicidida a pasar página tras su ruptura con Antonio David Flores y está abierta al amor. Así se lo ha hecho saber a sus seguidores, a los que le ha pedido ayuda para encontrar una aplicación efectiva para ligar. Pide "gente que no me haga daño; gente buena". La periodista dice estar ya "en el mercado".

Marta Riesco tuvo hace meses Raya, una aplicación para gente exclusiva que sólo se podía acceder mediante invitación y tras pasar un filtro. Sin embargo, quiere cambiar de plataforma porque se siente "una persona nueva". Le ha pedido a sus seguidores que le recomienden la app más efectiva para ligar.

Pese a que Riesco es muy activa en redes sociales no ha llegado a aclarar si finalmente se creó una cuenta en esta red social. Lo que sí ha compartido con sus fans es que aún siente pena muchos días y lo que hace para superar esos momentos: "llorar, hablar con mis amigas y escribir mis pensamientos". También ha hablado sobre su vuelta a la televisión. Ha dicho estar luchando por ello y espera regresar pronto. Prepara también un nuevo proyecto en Youtube mientras se gana en la vida gracias a las redes sociales, donde acumula un gran número de seguidores.

Última hora

Tras abandonar El programa de Ana Rosa y poner fin a su tormentosa relación con Antonio David Flores, Marta Roesco ha tocado fondo. Así se lo hace saber a sus 180.000 seguidores que atesora en Instagram. Esta vez, la reportera ha compartido a través de stories la última hora sobre su estado de salud. Y es que al parecer, lleva un año en manos de expertos en salud mental y actualmente sigue un tratamiento de fármacos antidepresivos.

Según ha comunicado en su red social, Marta ya no quiere más medicamentos y así se lo ha hecho saber a sus más de 180.000 seguidores de Instagram a través de stories. Todo a partir de que sus 'fans' le preguntasen por unas manchas que le han salido en la piel. "Como he visto que os ha dado mucha curiosidad (...)", empieza, "las manchitas me salen en la punta de la nariz, el labio superior y la frente (...), esta también es mi realidad y forma parte de uno de los efectos secundarios de los antidepresivos: la fotosensibilidad", cuenta.

"Ayer le dije a mi familia que quería dejarlas —apunta sobre las pastillas que toma por prescripción médica— porque me sentía preparada, y que en la próxima consulta con el médico voy a pedir que me vaya bajando la dosis".