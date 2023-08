Las vacaciones le están sentando muy bien a la televisiva Marta Riesco, que a través de una publicación en su perfil de Instagram asegura que "estoy preparada para dejar los antidepresivos". Y es que la reportera de televisión está pasando unos días de vacaciones con la familia que le están ayundando mucho.

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Y también se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias.

Terapia

La reportera, que parece que utiliza su perfil de Instagram como terapia, también se ha sincerado con sus seguidores, señalando que "ayer le dije a mi familia que quería dejarlas (los antidepresivos) porque me sentía preparada, y que en la próxima consulta del médico voy a pedir que me vaya bajando la dosis. Después de un año, empiezo a sentir que no las necesito".

En su publicación también habla Marta Riesco sobre las manchas de la piel.