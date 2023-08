Alejandra Rubio, hija de Terelu y colaboradora de Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look que ha hecho que muchos le pregunten que cómo se lo había conseguido hacer. La colaboradora de Telecinco aclaró las dudas de sus seguidores al respecto.

Alejandra Rubio es también nieta de María Teresa Campos, que es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer

Nuevo frente abierto

Terelu Campos vuelve a protagonizar una portada de la revista Lecturas. Como ya es habitual en los últimos años, la presentadora de ‘Sálvame’ ha hecho un posado veraniego y una entrevista en la que lanza un dardazo a Mediaset tras la cancelación del formato de La fábrica de la tele y en la que se muestra con dolor por la enfermedad de María Teresa Campos. Algo que ha servido para que Ángela Portero le haya criticado en ‘Así es la vida’.

En la entrevista, Terelu Campos se pronuncia como nunca sobre la enfermedad de María Teresa Campos y el «deterioro cognitivo» que sigue experimentando la que fue la reina de las mañanas de la televisión. «La enfermedad de mi madre no se puede asumir, solo puedes adaptarte. Pero el dolor está ahí siempre», asevera. «Preferiría el sufrimiento nuestro de que mi madre no nos conociera si eso implica que va a ser más feliz», añade.

Tras lo comentado en ‘Así es la vida’ y de que incluso Alejandra Rubio comentara que le había sorprendido que su madre hablara de este modo de la enfermedad de su abuela después de pedir respeto hacia ella; Terelu Campos llamaba a su hija y mandaba mensajes tanto a Ángela Portero como a Sandra Barneda.

«He hablado con ella ahora porque me ha aclarado una cosa que yo he dicho. Es verdad que ella no pidió expresamente que no se hablase de Teresa, sino que no se la fotografiara», explicaba Alejandra Rubio al entrar al plató. Mientras que Ángela Portero contaba que también le había escrito Terelu enfadada con ella por sus críticas.

«Terelu dice que ella nunca ha pedido que no se hablase de ella. Que cuando pidió respeto para Teresa fue para que no se la fotografiara porque se publicaron unas fotos que Teresa no estaba bien», relataba Ángela Portero. «A mí me choca que si una persona pide expresamente que no es el momento de hablar y de mantener la dignidad de su madre…», insistía Ángela. «Ella lo que quiere es que no se especule y se sepa claramente como está mi abuela y ya está», concluía Alejandra.