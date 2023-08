Isabel Pantoja "estuvo a punto de perder la visión en un ojo". Así lo han asegurado este martes en El Programa de Ana Rosa, donde han desvelado la desconocidad enfermedad de la cantante, asegurando que en la actualidad, la tonadillera se encuentra en tratamiento.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Un regalo especial

La audiencia tomó la decisión, ‘Así es la vida’ quería enviarle un regalo a Isabel Pantoja y había dos opciones: la visita de unos Mariachis o de unas Drag Queens. Más del 60% eligieron la segunda opción y hasta allí que se han ido conducidas en un coche por José Antonio Avilés.

El periodista y las tres Drags Queens esperaban a las puertas de Cantora, en concreto al lado del célebre muro, porque la puerta estaba abierta de par en par. Sin embargo, nadie acudía a su encuentro ni les invitaban a pasar.

“Estamos al borde del golpe de calor, puede haber 45 grados a la sombra”, decía el periodista y una de ella se quejaban: “Qué malamente lo has hecho Isabel, nos vemos otro diíta, porque no nos has recibido porque hace mucho calor”.