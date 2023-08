María Teresa Campos, una de las figuras más emblemáticas de la televisión española, ha dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento y el periodismo. Su inigualable trayectoria y carisma han cautivado a millones de espectadores a lo largo de décadas, convirtiéndola en un referente indiscutible del medio televisivo en España.

Nacida el 18 de junio de 1941 en Málaga, María Teresa Campos comenzó su andadura profesional como maestra, pero pronto descubrió su verdadera vocación en el periodismo. Su incursión en el mundo televisivo ocurrió en 1980, cuando se unió a TVE para presentar el programa de entrevistas "De tú a tú". Desde entonces, su talento para conectar con las audiencias y su habilidad para abordar temas de interés general la catapultaron a la fama.

Sin duda, uno de los momentos más significativos en la carrera de María Teresa fue la creación del programa "Día a día" en 1996. Este espacio matinal se convirtió rápidamente en un referente de la televisión en España, marcando un antes y un después en el formato de los programas de revista y entretenimiento. Durante casi dos décadas, María Teresa Campos fue la cara visible del programa, donde destacó por su estilo cercano y por su capacidad para tratar temas de actualidad con respeto y profesionalismo.

Además de su éxito como presentadora, María Teresa también ha sido reconocida por su labor como entrevistadora. A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de conversar con personalidades de diversos ámbitos, desde políticos y artistas hasta deportistas y líderes de opinión. Su habilidad para conseguir confidencias y su capacidad para generar empatía con los entrevistados la han convertido en una de las comunicadoras más respetadas del país.

Pero su trayectoria no ha estado exenta de controversias y momentos difíciles. En diversas ocasiones, María Teresa Campos ha sido objeto de críticas y polémicas, especialmente en relación con algunas de sus decisiones editoriales o comentarios públicos. No obstante, su profesionalismo y capacidad para sobreponerse a los desafíos la han mantenido en el candelero televisivo durante tanto tiempo.

María Teresa Campos ha sido galardonada con numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, destacando su Premio Ondas en 1996 y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2016. Estos premios son reflejo de la admiración y el cariño que ha despertado entre el público y la industria televisiva.

A pesar de su jubilación en 2017, María Teresa Campos continúa siendo un referente y su legado perdura en la televisión española. Su influencia ha trascendido generaciones, y su figura sigue siendo recordada como sinónimo de talento, dedicación y pasión por el periodismo y el entretenimiento.

Mal estado de salud

Sin embargo, María Teresa no atraviesa por su mejor estado de salud. No ha trascendido la enfermedad que tiene, pero sus hijas siempre han hecho declaraciones al respecto. De hecho hoy, en la revista Lecturas, la pequeña de las Campos ha dado la campanada: "Ya no soporto ver sufrir así a mi madre, es una enfermedad que no solo se lleva por delante al enfermo, si no a los que están a su lado", aseguró.