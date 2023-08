Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista. El fin de semana pasado Anabel Pantoja celebró su cumpleaños por todo lo alto. La fiesta, multitudinaria, se celebró en una villa y más tarde en un barco que la propia Anabel encargó para seguir el evento en alta mar.

Todos los amigos de la sobrina de Isabel Pantoja acudieron al gran evento a excepción de una persona, Amor Romeira. La colaboradora de ‘Fiesta’ no se tomó nada bien que su amiga no la invitase a su cumpleaños y no pudo evitar derrumbarse en directo al explicar que ‘’no entendía por qué Anabel había tomado esa drástica decisión’’.

Días más tarde de la terrible desilusión que se llevó Amor, Anabel Pantoja se ha dado por aludida y ha querido enmendar su acción. Durante el programa Amor recibió, en directo, un mensaje de su amiga en el que justifica por qué no la invitó a su cumpleaños. ‘’Creo que el daño no se lo hice yo. Se lo provocaron otras personas para que se rompiera sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, tampoco y mi prima Isa tampoco. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema’’, reza el mensaje de Anabel Pantoja sobre por qué no invitó a Amor al cumpleaños.

Sonada ausencia en su cumpleaños

“Me ha dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser”, decía Anabel ante las preguntas de Baby Solano en ‘Así es la vida’ y aclaraba: “Claro que la he felicitado”.

Los motivos son los compromisos profesionales de ambas: “Ella está trabajando, yo también y en una semana la tengo aquí”. Y es que Isabel va a dar un concierto en Canarias a finales de agosto: “Ella está currando a tope, cree que no está allí y en una semana se viene. Me ha dicho lo vamos a celebrar comiendo papas arrugás”.