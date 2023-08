Tras la preocupación por su estado de salud, Anabel Pantoja ha asegurado en sus redes sociales que "he ido al médico a primera hora". Y es que la sobrina de Isabel Pantoja ya había contado que quería hacerse un chequeo médico.

Anabel se fue de su Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista.

En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.

En 2015 comienza a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa de televisión diario Sálvame, en el que empieza con colaboraciones esporádicas. A medida que pasan los años, sus colaboraciones en el programa se hacen más importantes, llegando a alcanzar gran popularidad entre el público, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019 se convirtió en concursante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con rostros como Alba Carrillo, Mila Ximénez o Antonio David Flores, siendo la primera expulsada y en 2020 participa en El tiempo del descuento, llegando a la final. En septiembre de 2020 se convierte en la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

En 2018, comenzó una carrera empresarial abriendo un negocio de uñas y como diseñadora de una colección de bañadores y de la marca de joyas Lueli. Además, trabaja como influencer en redes sociales con la agencia Influgency. En 2021 comienza también con el diseño de complementos.

En 2022, Pantoja concursa en el reality Supervivientes, donde concursa con Kiko Matamoros, Marta Peñate o Desirée Rodríguez. En esta edición conoce al esgrimista español Yulen Pereira con quien mantiene una relación hasta principios del mes de marzo de este año.

Chequeo médico

Hace unos días, Anabel contó que quería hacerse un chequeo médico y en sus últimas publicaciones cuenta que "he ido al médico a primera hora, no me ha dicho a penas nada, me ha mandado a hacer chequeos y análisis, a partir del 14 de agosto, pero que puede ser que tengo bajo el hierro o así, hasta que no tengamos los resultados no sabemos nada".

Eso sí, Anabel ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido estos días.