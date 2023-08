El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Nuevas mentiras

La semana pasada, ‘Fiesta’ emitió las palabras de José, exnovio de Chabeli Navarro, hacia su expareja. Puso en duda la credibilidad de la examante de Bertín Osborne a la hora de decir que estuvo embarazada del cantante y la tachó de mentirosa. Chabeli reacciona a este duro ataque, responde a todo y hace frente a los datos que desmontarían su versión.

Desde que Chabeli Navarro destapara su relación con Bertín Osborne, muchos han sido lo que han puesto en duda sus palabras. La joven ha hecho frente a todas las críticas y afronta en 'Fiesta' la reconstrucción de su relación y de su embarazo para demostrar (con pruebas) que no miente. Pero el programa tiene información por otra vía a la que Chabeli debe hacer frente.

Chabeli Navarro dio unas fechas de su embarazo, pero los entendidos apuntan a que un embarazo se cuenta de manera distinta. Una ginecóloga aporta luz a la hora de calcular de cuántas semanas puede estar una mujer embarazada. En conclusión, apunta a que la fecundación tuvo que ser el 22 de septiembre. Esto pone en jaque la versión de Chabeli, que no tarda en responder:

"He podido llegar a pensar que el hijo es de José, pero no es de José. Sí, mantuve relaciones con él", admite Chabeli. Pero no quiere darle peso al testimonio de la ginecóloga, porque ella no puede saber si la menstruación de Chabeli sufre retrasos o no: "Yo sé de cuántas faltas estoy. La falta fue de final de agosto, que hagan cálculos", se defiende. Chabeli, que aporta fechas y datos para justificar su testimonio.