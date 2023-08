El futuro laboral de Victoria Federica podría pasar por la televisión. Éste es el rumor que está rondando tras la publicación de una fotografía en la que se ve a la sobrina del Rey junto al director de producción de un conocido programa de televisión. La hija de la infanta Elena es una destacada influencer, aunque trate de negarlo públicamente, con lo que sí podría encaminarse por la televisión.

Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Nueva ilusión

Victoria Federica está enamorada, según informan algunos medios de comunicación. La nieta de los reyes eméritos podría tener novio y en 'Socialité' tenemos, en exclusiva, las imágenes de Vic junto a este chico, disfrutando de un día de yate en Formentera.

Pillamos a Victoria Federica a bordo de un yate que cuesta más de 5.000 euros al día junto a Jero, su nueva ilusión. Es inversor y vive en Dubái. Lleva varios tatuajes y les vemos muy cómplices en las fotos: "Son fotos muy románticas".

Estas serían sus primeras vacaciones como pareja, aunque lo cierto es que un grupo de amigos acompaña a Vitoria Federica y a Jero en esta escapada marítima. Es en el agua donde vemos a Vic junto a Jero de manera más cómplice.