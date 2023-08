Alejandra Rubio, hija de Terelu y colaboradora de Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look que ha hecho que muchos le pregunten que cómo se lo había conseguido hacer. La colaboradora de Telecinco aclaró las dudas de sus seguidores al respecto.

Alejandra Rubio es también nieta de María Teresa Campos, que es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer.

¿Cambio de cadena?

Este miércoles 2 de agosto Terelu Campos ha aparecido por sorpresa en el programa ‘YAS Verano’, el sustituto de ‘Y ahora Sonsoles‘ durante la temporada estival. Aunque fueron solamente unos segundos y no precisamente porque hayan hablado de su entrevista exclusiva en ‘Lecturas’.

Y es que, este miércoles, la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ ha sido portada de la citada revista. En la entrevista, ha hablado del delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, y ha lanzado alguna que otra pullita a Mediaset. Sin embargo, en la portada también aparecía Albert Rivera, quien está rehaciendo su vida tras su separación de Malú.

El programa de Antena 3, presentado por Rebeca Haro durante el verano, ha abordado la posible relación entre el ex político y la actriz catalana Aysha Daraaui. La pareja comparte portada con Terelu Campos. Pese a ser un personaje del que normalmente no se habla en la cadena de Atresmedia, y, además, haber competido con ‘Y ahora Sonsoles’ hasta hace poco más de un mes, ‘YAS Verano’ no ha dudado en emitir la portada al completo sin ningún tipo de recorte.

Lo que más ha llamado la atención de la última entrevista de Terelu Campos han sido sus declaraciones sobre el delicado estado de salud de su madre. “Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Tengo miedo. Por otro lado, ya no soporto más verla sufrir”, reconoce.