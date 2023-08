Gloria Camila y su novio se han ido de vacaciones por todo lo alto. La pareja han viajado a China y se han quedado impresionados con el país.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha documentado todo su viaje en redes sociales, incluida la escala que hicieron en Ámsterdam. La pareja ha viajado con todas las comodidades. Se alojaron en un hotel de lujo en Pekín y no han escatimado en gastos. La propia Gloria compartía una fotografía de su funda para el pasaporte de una conocida marca de lujo. Su viaje de alta gama no ha estado exento de críticas. "Así viaja cualquiera, por ser hija de quien eres", le escribían.

Los comentarios sobre la forma en la que se gana la vida Gloria Camila no son nuevos. Suelen reprocharle que viva "a todo tren".

Tras disfurtar de sus vacaciones en el país oriental, donde se quedó prendada de la Muralla China, muchas personas también han cuestionado su relación de pareja. "Debes de aburrirte mucho con él porq no has desconectado del móvil y ni de las redes", le escribían. Lo cierto es que Gloria, que le debe gran parte de sus ingresos a las colaboraciones que hace a través de Instagram, no suele abandonar sus canales sociales y comparte fotos y vídeos a diario.

Prenda viral

La moda de los chalecos bordados es quizás una de las grandes tendencias de este año 2023 y entre muchas famosas que se han atrevido con ella está Chenoa que arrasó con su modelo de Zara, y ahora Gloria Camila que lleva un ejemplar que está agotado desde hace días en la web de la firma, de modo que si quieres tener esta prenda de la firma Inditex tendrás que hacer con otro diseño parecido que, por suerte, hemos encontrado.

Lo cierto es que la hija de José Ortega ha encantado el chaleco bordado más bonito porque lo tiene todo para combinar con nuestro armario veraniego y de otoño. Se trata de una prenda que consigue hacer pijo cualquier look. Lo que representa a este chaleco es la parte frontal que está decorada con un dibujo étnico en un tono blanco radiante que resalta muchísimo. Por detrás no se han quedado cortos de detalles porque también está decorado.

A precio low cost, este chaleco solo cuesta 22,99 euros. Por eso no nos extraña que dado su éxito se agotada en pocas horas. Pero si te gusta este modelo no preocupes porque la propia firma ha sacado otro casi igual.