Una de las concursantes de Gran Hermano más queridas acudió este domingo a Fiesta, el programa de Telecinco, para sincerarse sobre su enfermedad, dando cuenta de que atraviesa por sus peores momentos: "Hasta tienen que hacerme transfusiones".

Gran Hermano España es uno de los programas de televisión más icónicos de la historia del entretenimiento español. Emitido por primera vez en el año 2000, el programa ha mantenido su popularidad durante más de dos décadas.

El formato del programa es sencillo pero efectivo. Un grupo de personas son encerradas en una casa, donde son grabadas las 24 horas del día. Los concursantes son eliminados cada semana por medio de votaciones realizadas por el público, hasta que solo queda un ganador. Durante su estancia en la casa, los concursantes tienen que convivir juntos, realizar tareas domésticas y cumplir retos y pruebas diseñados por los productores del programa.

Gran Hermano España ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, tanto por su contenido como por el impacto que ha tenido en la cultura popular. Por un lado, ha sido criticado por algunos por promover la exhibición pública y la explotación de los participantes. Por otro lado, los defensores del programa argumentan que es un reflejo de la sociedad actual y que permite a los espectadores ver una muestra real de las relaciones humanas en situaciones de estrés.

A pesar de las controversias, Gran Hermano España ha sido un éxito en términos de audiencia y ha sido adaptado en más de 70 países. El programa ha producido estrellas de la televisión y ha tenido un gran impacto en la cultura popular española. Incluso ha sido objeto de estudios académicos, que analizan su influencia en la sociedad y en los medios de comunicación.

Gran Hermano España ha evolucionado a lo largo de los años, con nuevas ediciones y cambios en el formato. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: un grupo de personas viviendo juntas bajo el escrutinio del público. Aunque el programa ha sido criticado por algunos, su impacto en la cultura popular y en la televisión española es indudable.

Sin embargo, y tristemente, debido a que lleva tantos años en televisión, son dos los participantes que han fallecido a lo largo de los años: Gustavo Fernández, de Gran Hermano 4 y Natacha Jaitt, de Gran Hermano 6.

Pero el caso que ahora nos atañe es el de una de sus concursantes más queridas, que no pasa por su mejor momento. Se trata de Ania, de la primera edición de Gran Hermano, que contó en Fiesta lo que le había pasado.

Hace algún tiempo que Ania Iglesias comenzó a sentirse mal. Empezó a notar que su energía no era la misma y que se sentía excesivamente cansada: "Llegué a pensar que a lo mejor no estaba comiendo bien porque, como ya sabéis, no siempre he tenido buena relación con la comida", aseguró en Fiesta,

Fue entonces cuando Ania decidió realizarse pruebas médicas y descubrió que padece una enfermedad congénita que afecta a la sangre: "Me han visto este año en la sangre algo que no estaba bien, es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia".

Tal y como ella misma ha explicado, se trata de una enfermedad que el cuerpo no produzca la cantidad suficiente de hemoglobina, una parte importante de los glóbulos rojos: "En ocasiones hasta tienen que hacerme transfusiones".