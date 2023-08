Polémica con Gerard Piqué. La ex pareja de un amigo suyo ha puesto verde al futbolista y ha contado un delito por el que Gerard Piqué podría enfrentarse a una pena de cárcel. Y es que el Código Penal tipifica como delito el exceder en 60 km/h la velocidad permitida en vía urbana y en 80 km/h en las vías interurbanas. La DGT nos recuerda que el castigo por cometer tal infracción puede ser prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de 31 a 90 días.

Nuevo capítulo en la guerra que mantienen Shakira y Gerard Piqué desde su separación. Y es que al parecer el exfutbolista no habría sido informado de que sus hijos protagonizarían el nuevo videoclip de la cantante, y su enfado habría sido descomunal al descubrir, al mismo tiempo que el resto de los mortales, que Milan y Sasha presumen de sus dotes artísticas cantando y tocando el piano en el último single de su madre, 'Acróstico'.

Un videoclip que fue rodado en su casa de Barcelona días antes de abandonar la ciudad y en el que, mostrando su mudanza al detalle -con las maletas con la ropa de los niños cerrándose, sus peluches y juguetes metidos en cajas y la persiana de la que fue su habitación cerrándose para siempre- Shakira y sus hijos cierran una dolorosa etapa antes de comenzar una nueva vida en Miami lejos de Piqué.

Shakira en el punto de mira

Según ha salido publicado, Clara Chía ha mantenido una conversación con Piqué y le ha dejado claro que se alegra profundamente de que pueda ver a sus hijos. Eso sí, le ha reconocido que no se siente cómoda cambiando tanto de casa cuando él se marcha a Miami. La joven no puede ir con su novio porque Shakira se niega a que Milan y Sasha tengan relación con ella.

Boda a la vista

Doce años de relación no fueron suficientes para que Shakira y Piqué se decidieran a pasar por el altar. Sin embargo, a pesar del breve periodo de tiempo que lleva con Clara Chía, el exfutbolista parece estar seguro de querer dar ese paso con ella. Al menos es lo que cuenta 'Look', el portal de noticias de Ok diario dedicado a la crónica rosa. Según este medio y a través de fuentes de “toda solvencia”, la pareja ya había tomado la “importantísima decisión”. Y que tenían planeado incluso el día en el que harían público el compromiso. Iba a ser en la boda de Marc Piqué, el hermano del futbolista, celebrada el pasado 24 de junio. Finalmente no lo hicieron en esa fecha. Sin embargo, según las informaciones vertidas por el medio mencionado, la decisión es firme. Según Look, Clara y Gerard ya “han empezado con algunos preparativos de cara a su gran día”. Además, apuntaron que la boda se celebraría en Barcelona. Y que al evento solo acudirían las personas más cercanas a la pareja.