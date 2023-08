Nuevas noticias sobre el caso de Daniel Sancho. Hasta ahora se sabía que el hijo del actor Rodolfo Sancho habría hablado con una chica de la que se presume fuera su novia. Pero ahora, según el Programa del Verano, han salido esas conversaciones a la luz.

Y es que el español Daniel Sancho Bronchano reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado".

"Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

El sospechoso, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle.

Tres peticiones

Daniel Sancho ha pasado su segunda noche en una prisión de la isla tailandesa de Samui después de que un juez ordenara su ingreso inmediato por el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Pero parece que tras su segunda noche en Koh Samui, Daniel ya no estaría tan tranquilo y habría hecho tres peticiones a las autoridades de la prisión. El hijo del actor Rodolfo Sancho habría pedido que le llevasen comida mejor que la que le están dando, medicación, al parecer para tranquilizarse, y hacer una llamada a su familia.