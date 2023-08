Frank Cuesta en estado puro, desatado. Acostumbrado a recibir palos por parte de un sector próximo al animalismo radical, el popular experto en reptiles y divulgador del respeto a la naturaleza no se ha amedrentado tras descubrir los iracundos ataques que le propinan desde un nutrido grupo de herpetólogos y naturalistas. Y a golpe de zasca se ha puesto a responderles.

Al herpetólogo y experto en reptiles leonés, afincado en Tailandia, no le tiembla el pulso, ni le importa pisar cualquier charco. Y eso que va en crocs. Pero él nació para mojarse, y eso no resulta indiferente a nadie. Máxime cuando te mueves en un mundo como las redes sociales donde, bajo el amparo de la muchedumbre y el anonimato, la gente se desata con facilidad y no se corta. Pero Frank Cuesta sabe adaptarse al medio.

Frank Cuesta desenmascara a un grupo agresivo de haters

De esta manera, decidió grabar un vídeo para desenmascarar al grupo de herpetólogos y amantes de la naturaleza, de unos 20.000 miembros, según dice Frank Cuesta. En el vídeo, el leonés decide contestar uno a uno. Y la verdad es que la cosa va ganando en brutalidad a medida que avanza el documento audiovisual.

Primer comentario de un hater que exhibe: "La mayoría de los herpetólogos de verdad no han tenido ni una décima parte de los mordiscos que ha tenido este imbécil. Lo de ir en crocs ya lo dejamos para otro día". Y luego muestra más: "Este mamarracho ha apoyado públicamente la caza del lobo". Hecho este que puntualiza: "He apoyado el control de la población del lobo, el control cinegético del lobo, que no sabes ni lo que es".

Más ataques denunciados por el que fuera conocido televisivamente como Frank de la Jungla: "¿Gran comunicador? Eso es más que discutible teniendo en cuenta que la mitad del día va puesto y no sabe ni en qué día vive". A esta usuaria del grupo de haters, Frank Cuesta le advierte que se prepare, pues va a revisar todas sus redes y "todo lo que encuentre de ti voy a divulgarlo públicamente".

También replica a todos los que le critican por haber sufrido lesiones por mordeduras. "Tuve catorce sustos con serpientes venenosas. Trece fueron rescatando ejemplares, y uno grabando y aposta para mostrar qué hay que hacer si te muerden y estás lejos de un hospital", aclara.

En algunos comentarios, también ponen en duda su faceta como divulgador, veterinario y etólogo. Frank recuerda que sí es veterinario y que de etólogo "no tengo el título como tal" pero "me considero uno muy bueno". A la vista está después de conseguir reintroducir a la vida salvaje miles de ejemplares rescatados y readaptados en su santuario de Tailandia.

"¿Que qué he hecho? Liberar a más de 290.000 animales, crear un santuario propio sin ninguna subvención. Como divulgador he llegado a más de cien países y soy el divulgador en español que más ha llegado al mundo. Mis programas se han traducido a 19 lenguas", replica en un monumental zasca.

Otro comentario de la foto de herpetólogos le señala porque una supuesta responsable de una productora de su primer programa televisivo supuestamente dijo que "se habían muerto algunos animales en el rodaje". "Es un delito, me estás acusando", le advierte Frank Cuesta, que tilda de injuria esta publicación.

Comentarios violentos y deseos de muerte

A partir de ahí, empieza la retahíla de comentarios más agresivos, incluso violentos, contra Frank Cuesta. "Sinceramente, el que busca, más tarde o temprano, encuentra", espetan en el grupo de herpetólogos. "Busco intentar hacer un mundo mejor alrededor mío, intentar ayudar a la gente y a los animales", responde el divulgador leonés.

Más: "Y no le dará por bajar a visitar el Titanic...". A lo que Frank Cuesta replica: "No, no me da por eso, me moriré, como tú y como todo el mundo, pero no voy diciendo esas cosas de la gente, pero tú como eres muy buena persona y muy buena animalista..."

Otro en el que le vuelven a acusar de "drogadicto": "Este tío va todo el día por el aire, lo raro es que no le haya pasado antes. ¿Pena? Ninguna". Y más insultos, en este caso ya con un deseo explícito de muerte: "Ese anormal solo tiene el mismo cerebro que un pedrusco, espero que se muera de la peor forma posible y deje de torturar animales y personas para lucrarse".

La respuesta de Frank Cuesta a este último e intolerable comentario: "Te sentirás orgullosa de desearle la muerte a una persona que no te conoce y no te ha hecho nada. Aquí, en Tailandia, hay una cosa que se llama karma. En tailandés dicen que 'lo que tú deseas te va a volver a ti o a los tuyos', así que mejor no desees cosas así a nadie".

Y llegan, por fin, sus grandes zascas finales para zanjar el asunto, dedicados a los integrantes de ese foro de 20.000 herpetólogos y naturalistas que le insultan e incluso desean la muerte. "Sois una mierda, envidiosos, que os hubiera gustado llegar a donde yo he llegado, vivir la vida que yo vivo y hacer lo que yo hago. Vivo en un contenedor, pero en un paraíso. Vosotros no, sois unos envidiosos, tenéis un grupo con 20.000 personas donde me deseáis la muerte. Esto es normal en España, la envidia. Y si todos estos herpetólogos, naturalistas... Que no son todos, ojo, porque tengo muchos amigos que me respetan y yo les respeto. Pero esta gentuza es la razón por la que los anfibios o los reptiles están desapareciendo en España. Vosotros sois domingueros de naturaleza, fotógrafos de la naturaleza, no la vivís, no lleváis las manos sucias de naturaleza, porque la naturaleza es sucia. Cuando nosotros cogemos un reptil o anfibio con las manos, estamos tratando naturaleza con naturaleza. Simplemente, soy un tío que vive por, para y en la naturaleza. Y os vais a tomar por el culo porque voy a seguir, seguir, y seguir", sentencia Frank Cuesta.